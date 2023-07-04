重新再起振翅高飛！高苑科大與春雨集團簽署策略聯盟

我是廣告 請繼續往下閱讀
高苑科技大學董事長林輝政表示，高苑科技大學於今(112)年5月底，接受台灣鋼鐵集團捐贈2.8億元，並經教育部正式解除專案輔導後，逐步恢復正常招生與辦學活動。
林輝政說，為讓高苑科技大學盡快步入正軌，並善盡大學社會責任，乃積極與台灣鋼鐵集團所屬企業，包括，鋼鐵、網路通訊、化材綠能與休閒運動等4大產業領域展開對接，首波績效由高苑科大與台鋼集團所屬的春雨集團議定策略聯盟，主要包含有技術研究、產品開發、產學合作、計畫申請、員工在職進修、就業媒合、學生校外實習、業師講座、推廣教育等9大項，透過這些合作項目，希望幫助高苑科大招生，也讓高苑科大的教學、研究能量可以幫助春雨集團再精進。
林輝政感謝台鋼集團幫助高苑科大，該校目前正努力以超速度來恢復活力，並要以2個月的時間，來達成去(111)年一整年落後的辦學進度，此次春雨集團的策略聯盟與獎助學金活動，就是高苑科大要趕進度的第一波活動，這筆300萬元獎助學金，高苑科大將落實用在今年的招生，提供新生高額獎助學金，不僅免學雜費、住宿費，甚至還有生活助學金及保障就業，其目的就是希望讓學生真正的安心就學、在校認真學習。
林輝政並預告，高苑科大目前積極接洽的不只春雨集團，台鋼集團下所有公司的對接工作均已展開，今(112)年台鋼集團各家公司所端出的獎助學金，可能高達2千萬元，希望吸引新生踴躍選擇高苑科大就讀。
春雨集團春雨工廠董事長陳其泰指出，春雨集團屬於台鋼集團一份子，轄下有春雨、春日、春邦等企業，現在有高苑科大加入台鋼集團，讓企業有了豐富的人才搖籃和人才資料庫，此次的獎助學金捐贈，就是希望高苑科大可以在短時間內，立即招募對金屬製造與扣件加工有興趣的學生就學。
陳其泰說，新生就讀期間，除了學校可以提供專業知識，春雨集團也將以業師的角色和高苑科大共同教學，希望培育出來的學生，可以具有務實技能，更直接為企業所用，因此，300萬元獎助學金不會只有1年，只要成效良好，每年均可持續捐贈新台幣300萬元，以幫助高苑科大招生與辦學，為春雨集團培育人才。