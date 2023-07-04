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重新再起振翅高飛！高苑科大與春雨集團簽署策略聯盟

▲高苑科技大學在高雄市長陳其邁(中)的見證下，與春雨集團簽署策略聯盟備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.07.03)
▲高苑科技大學在高雄市長陳其邁(中)的見證下，與春雨集團簽署策略聯盟備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.07.03)

記者黃守作／高雄報導

台灣鋼鐵集團捐資高苑科技大學後，雙方積極合作，高苑科技大學於3日，在高雄市岡山區，春雨工廠行政大樓，與春雨集團，共同簽署策略聯盟備忘錄，議定人才培育、產學合作等多項合作項目，並在高雄市長陳其邁的見證下，由春雨集團捐贈新台幣300萬元，以幫助高苑科大招生與辦學，為春雨集團培育人才。

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▲高苑科技大學在高雄市長陳其邁(中)的見證下，由高苑科技大學代理校長張宏宇(右)與春雨集團春雨工廠董事長陳其泰(左)代表簽署策略聯盟備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.07.03)
▲高苑科技大學在高雄市長陳其邁(中)的見證下，由高苑科技大學代理校長張宏宇(右)與春雨集團春雨工廠董事長陳其泰(左)代表簽署策略聯盟備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2023.07.03)
高苑科技大學與春雨集團簽署策略聯盟備忘錄，是在高苑科技大學董事長林輝政、台灣鋼鐵集團會長謝裕民、春雨集團副董事長翁重鈞等人在場觀禮，及邀請高雄市長陳其邁見證下，由高苑科技大學代理校長張宏宇與春雨集團春雨工廠董事長陳其泰代表簽署策略聯盟備忘錄。

高苑科技大學董事長林輝政表示，高苑科技大學於今(112)年5月底，接受台灣鋼鐵集團捐贈2.8億元，並經教育部正式解除專案輔導後，逐步恢復正常招生與辦學活動。

▲高苑科技大學重新再起振翅高飛。(圖／記者黃守作攝)
▲高苑科技大學重新再起振翅高飛。(圖／記者黃守作攝)
林輝政說，為讓高苑科技大學盡快步入正軌，並善盡大學社會責任，乃積極與台灣鋼鐵集團所屬企業，包括，鋼鐵、網路通訊、化材綠能與休閒運動等4大產業領域展開對接，首波績效由高苑科大與台鋼集團所屬的春雨集團議定策略聯盟，主要包含有技術研究、產品開發、產學合作、計畫申請、員工在職進修、就業媒合、學生校外實習、業師講座、推廣教育等9大項，透過這些合作項目，希望幫助高苑科大招生，也讓高苑科大的教學、研究能量可以幫助春雨集團再精進。

林輝政感謝台鋼集團幫助高苑科大，該校目前正努力以超速度來恢復活力，並要以2個月的時間，來達成去(111)年一整年落後的辦學進度，此次春雨集團的策略聯盟與獎助學金活動，就是高苑科大要趕進度的第一波活動，這筆300萬元獎助學金，高苑科大將落實用在今年的招生，提供新生高額獎助學金，不僅免學雜費、住宿費，甚至還有生活助學金及保障就業，其目的就是希望讓學生真正的安心就學、在校認真學習。

林輝政並預告，高苑科大目前積極接洽的不只春雨集團，台鋼集團下所有公司的對接工作均已展開，今(112)年台鋼集團各家公司所端出的獎助學金，可能高達2千萬元，希望吸引新生踴躍選擇高苑科大就讀。

▲春雨集團在高雄市長陳其邁(中)的見證下，捐贈新台幣300萬元，以幫助高苑科大招生與辦學，為春雨集團培育人才。(圖／記者黃守作攝，2023.07.03)
▲春雨集團在高雄市長陳其邁(中)的見證下，捐贈新台幣300萬元，以幫助高苑科大招生與辦學，為春雨集團培育人才。(圖／記者黃守作攝，2023.07.03)
春雨集團春雨工廠董事長陳其泰指出，春雨集團屬於台鋼集團一份子，轄下有春雨、春日、春邦等企業，現在有高苑科大加入台鋼集團，讓企業有了豐富的人才搖籃和人才資料庫，此次的獎助學金捐贈，就是希望高苑科大可以在短時間內，立即招募對金屬製造與扣件加工有興趣的學生就學。

陳其泰說，新生就讀期間，除了學校可以提供專業知識，春雨集團也將以業師的角色和高苑科大共同教學，希望培育出來的學生，可以具有務實技能，更直接為企業所用，因此，300萬元獎助學金不會只有1年，只要成效良好，每年均可持續捐贈新台幣300萬元，以幫助高苑科大招生與辦學，為春雨集團培育人才。

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