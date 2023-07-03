巷仔內／柯文哲力挺716遊行搶當在野共主　侯友宜聲勢低恐淪配角

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而民進黨是執政黨，這場遊行挑在民進黨全代會當天，明顯衝著執政黨而來，民進黨人士出席聲援都會顯得突兀，尤其是身為主席的賴清德，另一身分是副總統，更不可能唱和民間訴求，強化「執政不力」的印象，選擇缺席全代會而出席遊行。
不過民進黨也不願直接與黃國昌、陳之漢等人劃清界線，畢竟民進黨過去與兩人也都曾是合作過的夥伴，因此民進黨並未直接回覆賴清德不會參加，而是留下伏筆，要視當天狀況決定。民進黨今天也由副祕書長楊懿珊接下邀請函，楊與黃國昌是舊識，由楊接待，也算是給了黃國昌面子。至於若賴清德當天缺席後，淪為在野陣營的相罵本，綠營人也說會有準備，當天視遊行人數、柯文哲與侯友宜互動等，再見招拆招回應。
而侯友宜是唯一非黨主席的參選人，相較於綠白兩黨都是集體作戰，侯友宜的決定，是否能代表全部國民黨，不無疑問。侯友宜雖承諾會參加，但今天並未親自接見黃國昌，僅由核心幕僚張其強代表收下邀請函；柯文哲下令黨公職用個人名義參加，侯友宜卻無法比照辦理，要求國民黨公職一起聲援。若遊行當天，民眾黨、柯粉集結聲勢浩大，侯友宜即使競選辦公室全員出動，人數恐怕還是落居下風，這麼一來更顯得柯文哲才是在野陣營、反民進黨的共主。
除了聲勢不如人外，侯友宜最大問題還是在於自己的政策主張。侯友宜獲徵召參選總統後，卻深陷在幼兒園餵藥案中，即使事件逐漸落幕，但這一個多月來，侯友宜並未提出獨到的政見，頂多就是不斷重申核能主張。但居住正義要怎麼做？司法改革要怎麼改？除了現身聲援遊行外，侯友宜能否有更具體的主張，有別於柯文哲的主張，將是侯友宜的民調未來能否急起直追的關鍵。