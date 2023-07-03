賈靜雯讚蕭敬騰13克拉婚戒「很美」！修杰楷神回：我努力湊
修杰楷今（3）日出席美妝品牌「小畫室」公益快閃店開幕，談到蕭敬騰求婚經紀人Summer的慶生派對，修杰楷透露自己一直哭，「好險我結婚了，不然老蕭規格太高，戒指13.33克拉我傻眼，老婆有拿來給我看，暗示說『很美』，我說1.333克拉可以嗎，我分開來買，湊一湊應該可以，還在努力當中。」他也為賈靜雯被拍到酒醉遭攙扶出場喊冤，老婆根本意識清楚，「你們這樣一寫，媽媽來關心是不是喝多了。」
記者羅凌筠/台北報導
修杰楷暑假砸6位數，送2個女兒參加英文夏令營，重視教育的他不崇尚體罰，談到體罰小孩100個耳光的爭議名醫，修杰楷說：「單親背負很多壓力，當父母跟當小孩都很辛苦，可是打小孩還是不要比較好，小孩會有陰影，希望他們重新修復親子關係。」至於自己教育的方式，修杰楷表示：「我是講3次不聽就會稍微大聲，完了會擁抱她們，解釋為什麼爸爸會比較嚴肅講話。」
他的2個女兒個性鮮明，咘咘不喜歡「臭男生」，沒什麼異性朋友，波妞個性活潑，喜歡大家玩在一塊兒，針對性平教育，修杰楷說：「我有一直跟她們說，基本原則是不能讓家人以外的人觸碰，如果發生不舒服的感受要說出來，還是要讓女兒有強大心智。」被問到她們是勇敢說不的人嗎？他笑說：「她們常常對我說不要啊，超勇敢的。」
演藝圈Me too運動連環爆，賈靜雯衰被影射是黃子佼前女友，已否認「不是當事人」，修杰楷說完全沒過問老婆是真是假：「姓賈的沒幾個，事情來得很突然，資訊量太大。」那會不會覺得捲入紛爭很無辜？他說：「我們沒有資格說無不無辜，還有別人更無辜，相信很多情況都不是我們想像的。」
陳建州（黑人）的話很少來往，修杰楷有時候去球場才會碰到，被影射劈腿慣犯的吳慷仁考慮以法律迎戰爆料網友，修杰楷表示2人《華燈初上》的時候沒有對戲，而合作的新劇《此時此刻》正在後製，「要花滿多時間。」