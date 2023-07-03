台電指核一乾貯卡關 新北市府：把關高放射性核廢料非卡關
針對台電指出核一乾貯設施完工10年，因新北市政府卡關無法使用，從102年到107年，台電送審13次計畫都未得同意，新北市政府今（3）日發布新聞稿回應，表示台電申請水保計畫卻不按圖施工，也遲遲不補送水保計畫來供核定，造成無卷可審，現在反過來稱市府卡關，實為倒果為因，顯然未重視高放射性核廢料貯存安全之改善。
記者吳嘉億／新北報導
新聞稿指出，針對核電廠高階核廢料貯存問題，新北市核安監督委員會多年來歷經多次會議，彙整專家學者之意見向台電提出應將核廢料乾貯存設施採室內貯存方式設置，以解決社會大眾對室外乾式貯存設施之質疑；前行政院林全更曾在105年正式允諾「會請經濟部督促台電提出計畫，盡快把乾式貯存場從露天改為室內。」但至今已時隔7年，台電長期漠視國外經驗、專家學者建議及在地民眾深切疑慮，現在還在爭執室外乾貯工程的各項爭議，混淆視聽，只能說，台電公司自己把自己卡住。
新聞稿中也提到，新北市長侯友宜主張核二、三廠以延役為目標，核一廠在經過專家評估及檢測安全的情況下，能啟動就再啟動；至於台電指出，核一廠已進入除役階段，因輸電線路與氣渦輪發電機組等運轉關鍵設備已不具發電條件，但根據清大原科中心主任葉宗洸表示，核一廠主要設備、組件具備，一直處於維護狀態，只要經專家評估並通過國際標準安全檢測，只要再採購新燃料，核一廠再啟動的可行性相當高。