NBA／熱火「幹大事」開始清倉、Lillard降臨？Herro移除球隊社群

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熱火隊在日前連續放走Gabe Vincent、 Max Strus兩名季後賽功臣，不難看出早就在為Lillard的加入作準備了，目前熱火隊若與拓荒者進行交易，毫無疑問必須送出Tyler Herro，且Tyler Herro已經移除社群軟體中熱火球員的自我介紹，但拓荒者陣中已經有兩名潛力新星要培養，恐怕沒有Herro的位置。
籃網陣中主力Mikal Bridges與Lillard私交甚篤，有望扮演說客，但礙於薪資匹配的問題，若要交易來Lillard就必須送出Ben Simmons，但Ben Simmons近幾年深陷傷病及心理問題，行情下滑，就看拓荒者是否願意賭一把。
馬刺則是剛用狀元籤選進Vitor Wembanyama，確立了球隊接下來的建隊核心，就代表著即使交易來Lillard，也只能做二當家，且仍需等待Wembanyama成長，與前兩隊不同，加入馬刺與否最大的問題就在Lillard的心態及選擇。
近期仍有其他球隊傳出得到Lillard的意願，不難看出儘管Lillard已經32歲，逐漸進入巔峰的尾聲，對於聯盟仍有極大的影響力，究竟Lillard最終獎落誰家?可能近期就會有答案。