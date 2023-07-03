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NBA／熱火「幹大事」開始清倉、Lillard降臨？Herro移除球隊社群

▲Damian Lillard選擇向拓荒者申請交易，他很可能無法完成自己的忠誠諾言。（圖／美聯社／達志影像）
▲Damian Lillard選擇向拓荒者申請交易，他很可能無法完成自己的忠誠諾言。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳逸/綜合報導

NBA拓荒者當家球星Damian Lillard日前正式向球隊提出交易請求，儘管此前曾多次向媒體談及忠誠，但球隊遲遲無法打造出有競爭力的陣容，於是在Rip City奮鬥11年後決定分道揚鑣，而利拉德作為聯盟頂級巨星，在上個賽季仍有場均32.2分，若交易最後成真，將成為史上轉隊前單季場均得分最高的球員。

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近年NBA已進入「群雄割據」，各隊實力相當，不論哪隊獲得Damian Lillard都是戰力上的一大補強，但由於新的NBA勞資協議條款的制定，球隊不能再像以往一樣撒鈔票，且利拉德接下來四年年薪上看2億，因此目前真的有能力接手且有意願的球隊並不多，風聲最大的無非就是熱火、籃網以及馬刺。

熱火隊在日前連續放走Gabe Vincent、 Max Strus兩名季後賽功臣，不難看出早就在為Lillard的加入作準備了，目前熱火隊若與拓荒者進行交易，毫無疑問必須送出Tyler Herro，且Tyler Herro已經移除社群軟體中熱火球員的自我介紹，但拓荒者陣中已經有兩名潛力新星要培養，恐怕沒有Herro的位置。

籃網陣中主力Mikal Bridges與Lillard私交甚篤，有望扮演說客，但礙於薪資匹配的問題，若要交易來Lillard就必須送出Ben Simmons，但Ben Simmons近幾年深陷傷病及心理問題，行情下滑，就看拓荒者是否願意賭一把。

馬刺則是剛用狀元籤選進Vitor Wembanyama，確立了球隊接下來的建隊核心，就代表著即使交易來Lillard，也只能做二當家，且仍需等待Wembanyama成長，與前兩隊不同，加入馬刺與否最大的問題就在Lillard的心態及選擇。

近期仍有其他球隊傳出得到Lillard的意願，不難看出儘管Lillard已經32歲，逐漸進入巔峰的尾聲，對於聯盟仍有極大的影響力，究竟Lillard最終獎落誰家?可能近期就會有答案。

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