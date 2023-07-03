中興紡織廠歲修驚傳大火！2包商命喪火場 勞檢處現勘再勒令停工
桃園市楊梅區中興紡織廠昨（2）日火警造成2死1傷，桃園勞檢處表示，起火點疑似為3樓及4樓，火災原因由檢方及火調人員鑑定，目前已要求紡織廠停供，待提出復工計畫，經審查、檢查合格後才可復工。
記者林莞茜／綜合報導
中興紡織廠楊梅總廠區6月29日起停工歲修，不料7月2日上午10時許，外包人員在5樓進行設備檢修時，發現3樓竄出大量濃煙，趕緊奔逃到6樓窗台呼救，但火勢一路從3、4樓延燒至鐵皮加蓋6樓；桃園市消防局獲報後，立刻派遣人力前往現場，先在5樓窗台救出廠方陳姓員工後，待火勢控制住後，於逃生出入口發現的邱、洪姓2名外包工人，但2人都倒地且無生命跡象，送醫後宣告不治。
意外發生後，勞檢處立刻派員至現場實施調查，並要求停工，今（3）日一早又再度派員會同消防局火調人員，前往紡織廠釐清火災發生原因，現勘初步判斷，疑似起火地點為酯聚合廠3樓及4樓，其發生火災原因由檢方及火調人員鑑定，並要求事業單位應針對災害發生原因實施調查、分析，改善現場設施設備，據以提出復工計畫，經審查、檢查合格後才可復工，後續調查如發現違反職業安全衛生法令規定，將依法裁處。