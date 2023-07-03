雨具何時可收？氣象達人：雷陣雨進入尾聲 明起越來越熱上看38度
午後雷陣雨結束了嗎？根據中央氣象局預測明（4）日起，午後雷雨減少，僅山區局部會有雷雨發生，此外，明天上午中南部沿海及金門、澎湖一整天都還有局部降雨的情況發生。受西南風影響，台灣各地大多會是晴朗炎熱的天氣，西半部及東北部高溫大多33~36度，花東及離島31~33度，並有局部36度以上高溫，週五則可能會更熱。
記者周淑萍/綜合報導
從明（4）日開始民眾會感覺到「越來越熱」，根據天氣風險公司指出，明起到週日高溫上看38度，因太平洋高壓勢力西伸，因此大氣結構也變得比較穩定，環境風向則轉為西南風，西北部沿岸風力較大，北部的背風側受氣流過山影響天氣較穩定，容易有高溫出現，東半部、北宜交界山區、中部山區還是有對流發展的機會。
氣象達人彭啟明表示，午後雷雨從明（4）天開始會轉為零星的狀態發生，水氣減少，就讓溫度越來越高，明天白天高溫可能會再升高，預期週末高溫會挑戰38度，呈現熱浪天氣。
週三到週五迎風面的中南部在夜間到清晨有海陸風交會的現象，沿岸有局部降雨機會，其中週三可能略明顯一些，週四五相對零星，白天期間山區、東半部有局部熱對流發展，受到太平洋高壓影響，午後降雨的規模不會太大，各地溫度偏高，提醒民眾本週溫度偏高，須做好防曬準備。