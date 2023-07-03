MIRROR姜濤爆公費戀愛！甜吻髮型師被拍 經紀人護形象出高價買照
香港男團MIRROR成員姜濤近日遭爆在拍戲期間戀上女髮型師，甚至飛往日本工作時，還在當地替女方慶生，挨轟利用公費戀愛。也傳出有粉絲拍到小倆口親密互動，經紀人卻為了維持旗下藝人單身形象，出高價將照片買斷，消息曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
根據港媒《東網》報導，姜濤遭爆料2022年在拍攝電視劇《季前賽》時，和髮型師Lydia陷入熱戀。今年3月到日本工作時，姜濤還在當地順便幫女方慶生，甚至情不自禁偷親對方一下，甜蜜互動被粉絲拍到後，經紀人為了保護旗下藝人「單身」的人設，出了高價將照片買下。
事件爆發後，姜濤2日在IG限時動態發文，他先是貼出鄧紫棋的歌曲〈受難曲〉歌詞，「Dear Father，為什麼我日夜，心都在拉扯，為什麼這世界，越來越邋遢，這討厭的感覺每一天把我壓得，我快要爆發了，他們滿嘴污衊，句句似箭，但你何時懲戒，是否我要裝作看不見」、「妖言惑眾原來不只 Lucifer，還有拿著鍵盤的一群恐怖份子，隔著屏幕以為別人不認識，猙獰面目全部讓我想吐，仁慈的父，難道你不怒，難道真把他們當作一時糊塗，我想隨你腳步，走你走的道路」。
隨後，姜濤又PO出限時動態，不僅貼出聖經內容，還表示：「我不會被這種不實的報導影響的，接下來會好好準備演唱會，抱歉讓大家擔心了～」經紀人花姐則回應：「大家不要再被不實報導影響。」