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《青春》葉曉霏爭新人獎！李玲葦大尺度女女床戲：非常舒服

▲ 《青春並不溫柔》葉曉霏（右）角逐北影新人獎，與李玲葦拍攝大尺度女女床戲。（圖／記者陳思誼攝影）
▲ 《青春並不溫柔》葉曉霏（右）角逐北影新人獎，與李玲葦拍攝大尺度女女床戲。（圖／記者陳思誼攝影）

記者黃雅琪/綜合報導

2023台北電影獎入圍作品《青春並不溫柔》今（3）日舉行世界首映，監製林仕肯、導演蘇奕瑄攜主演李玲葦、葉曉霏、張洛偍出席媒體見面會。片中葉曉霏與李玲葦有大尺度「女女床戲」劇情，李玲葦透露，因為信任對方，拍攝時「非常舒服！」入圍新演員獎的葉曉霏則是直呼壓力大。

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▲李玲葦（左起）、葉曉霏、張洛偍 出席《青春並不溫柔》首映會。（圖／記者陳思誼攝影）
▲李玲葦（左起）、葉曉霏、張洛偍出席《青春並不溫柔》首映會。（圖／記者陳思誼攝影）
《青春並不溫柔》女主角之一葉曉霏，以本片入圍台北電影獎「最佳新演員」，她是抗議學生的核心成員，與同是抗爭領袖的男友張洛偍關係緊繃，此時又跟新加入的李玲葦萌生女女情愫，兩人有大尺度床戲。

葉曉霏坦言：「我發自生理在焦慮這件事，壓力非常大，拍前經期超不順。」李玲葦則表示：「我很信任她，事先建立很好感情，所以非常舒服，不過床戲和動作戲都是要事先計畫安排，非常累！」導演爆料兩人一度拍到直呼「要斷氣」。

▲《青春並不溫柔》在台北電影節舉行世界首映會。（圖／記者陳思誼攝影）
▲《青春並不溫柔》在台北電影節舉行世界首映會。（圖／記者陳思誼攝影）
雙姝首次合作就有滿滿CP感，一個眼神舉止皆能牽動細微情感，兩人事先有一起旅行培養默契，很快就熟悉對方，張洛偍聽了苦笑說：「她們戲裡戲外都排擠我！」片中他夾在兩女間，把複雜角色詮釋得宜，既要維持抗爭領袖風範，又受制於威權、情感糾結，張洛偍表示：「裡面有很多帶領美術系抗爭的劇情，事先看了很多政治人物發表意見的影片。」

蘇奕瑄曾執導電視電影《青苔》奪金鐘最佳電視電影等三大獎，也是公視影集《返校》共同導演之一，今年以首部劇情長片《青春並不溫柔》入圍台北電影獎，她緊張表示：「十分期待第一批看到這部片的觀眾反應。」

本片取材自1994年學運真實事件，關注創作自由與社會議題，帶出年輕世代對自由與情感認同的掙扎。蘇奕瑄表示：「我2015年就寫了第一版劇本，中間停滯多年，2018年才開始動手改劇本，後來就一直修改，包括剪接都還在更改，所以演員們都不知道現在的版本長怎樣。」《青春並不溫柔》10月27日上映。

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