《青春》葉曉霏爭新人獎！李玲葦大尺度女女床戲：非常舒服

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葉曉霏坦言：「我發自生理在焦慮這件事，壓力非常大，拍前經期超不順。」李玲葦則表示：「我很信任她，事先建立很好感情，所以非常舒服，不過床戲和動作戲都是要事先計畫安排，非常累！」導演爆料兩人一度拍到直呼「要斷氣」。
雙姝首次合作就有滿滿CP感，一個眼神舉止皆能牽動細微情感，兩人事先有一起旅行培養默契，很快就熟悉對方，張洛偍聽了苦笑說：「她們戲裡戲外都排擠我！」片中他夾在兩女間，把複雜角色詮釋得宜，既要維持抗爭領袖風範，又受制於威權、情感糾結，張洛偍表示：「裡面有很多帶領美術系抗爭的劇情，事先看了很多政治人物發表意見的影片。」
蘇奕瑄曾執導電視電影《青苔》奪金鐘最佳電視電影等三大獎，也是公視影集《返校》共同導演之一，今年以首部劇情長片《青春並不溫柔》入圍台北電影獎，她緊張表示：「十分期待第一批看到這部片的觀眾反應。」
本片取材自1994年學運真實事件，關注創作自由與社會議題，帶出年輕世代對自由與情感認同的掙扎。蘇奕瑄表示：「我2015年就寫了第一版劇本，中間停滯多年，2018年才開始動手改劇本，後來就一直修改，包括剪接都還在更改，所以演員們都不知道現在的版本長怎樣。」《青春並不溫柔》10月27日上映。