助首購族圓夢　清景麟建築團隊推億元成家計畫

清景麟建築團隊為了協助首購族輕鬆買房，集團旗下六個指定建案聯合推出「億元成家計畫」，包含「購屋簽約金清景麟幫您付」、「好友分享同樂會」，而所有指定建案之已購客，還可再參加雙十國慶舉辦的「感恩加碼再回饋」公開抽獎活動。董事長林聰麟表示，此次活動包含購屋簽約金與百萬名車等大大小小的獎項加起來最高高達億元，近期有購屋需求的民眾千萬不要錯過這個買房好時機。
記者陳美嘉／高雄報導
「億元成家計畫」即日起至9月30日推出，只要在活動期間完成指定建案之限量戶別購屋簽約，即可享有「購屋簽約金清景麟幫您付」優惠，簽約金10萬、15萬及20萬三種金額，現購現抽拚運氣，最高可省20萬元，全台限額500名；活動期間內，六個建案還會分別舉辦多元主題的「好友分享同樂會」，月月邀請已購客揪親朋好友一起「回娘家」。
針對已購客，六個指定建案也將於10月10日當天舉辦「感恩加碼再回饋」公開抽獎活動，所有該案的已購客每購買乙戶，即有乙次抽獎機會，首獎皆為價值新台幣159.9萬元的HYUNDAI IONIQ 5 EV400電動汽車乙輛，共計送出六輛電動汽車。
清景麟建築團隊對於推動ESG永續責任也不遺餘力，自2017年成立清景麟教育基金會，持續推動「森麟人」植樹活動，集團每售出一間房子，就要為地球種一棵樹，至今已種植超過5,000多棵樹，配合此次億元成家計畫，預計可以為地球再多種下1,000棵樹，將可減少1萬2千公斤的二氧化碳排放。