九鵬「雷霆2000」發射百枚火箭彈 加祿堂「天馬操演」拖式飛彈
國軍上午在屏東九鵬基地實施飛彈射擊，一早由陸軍砲兵部隊射擊「雷霆2000」多管火箭彈，一枚枚的火箭彈劃破天際，場面震撼。
記者莊全成／屏東報導
「雷霆2000」多管火箭系統是由我國中科院自行研製，為陸軍反舟波、反登陸作戰的利器。發射架可掛載3種不同的火箭彈，分別為射程約7至15公里的MK15反登陸火箭彈；射程15至30公里的MK30反舟波火箭彈；射程達45公里的MK45反泊地火箭彈。上午的操演也吸引不少軍事迷，架起專業攝影器材記錄。
第四作戰區下午於屏東枋山鄉加祿堂地區執行「天馬操演」任務，由第四作戰區成立操演指揮部，納編陸軍裝甲542旅、564旅、機步269旅、234旅、花防部及海軍陸戰99旅反甲連，進行拖式飛彈實彈射擊鑑測；本次操演共射擊216枚拖式飛彈，過程中，官兵透過高度專業與默契，精準命中目標，完整呈現部隊扎實訓練成果。
「天馬操演」依據防衛作戰構想結合戰場景況，以目標海域靶船模擬敵軍，由射手透過光學瞄準具追蹤及線控導引方式，使飛彈精準擊中目標，圓滿達成射擊任務，具體展現國軍致力建軍備戰的豐碩成果及「捍衛國家、守護家園」之決心。
第四作戰區強調，國軍秉持「處處皆戰場、時時做訓練」原則，藉實彈射擊驗證部隊訓練成效、強化射手穩定性及磨練幹部射擊指管程序，並檢驗作戰機制及武器裝備效能，以策進未來訓練方向，完備作戰實需，建構堅強可恃的防衛戰力，有效捍衛國家安全。