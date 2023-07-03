打破蘋果、Google壟斷常態！Meta有意進軍「應用程式商店」市場
臉書母公司Meta有意進軍應用程式商店市場，Meta Platforms未來將規劃直接在安卓系統設備上試驗，使用者屆時將能直接在臉書上看見開發者投放的廣告，點擊後亦不需跳轉至Google Play商店頁面就能直接下載應用程式。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《彭博》報導，蘋果（Apple）與Google母公司Alphabet這兩大全球科技巨擘的獲利來源之一，就是應用程式市場。除了無法進入的中國市場外，這兩間公司掌控了全球約95%的市場。分析師更提到，蘋果現在管理了9.75億美元的付費訂閱內容，並從這些付費項目中抽取分潤，在應用程式商店市場年收入超過200億美元。
報導指出，近年來受到全球政府的監管審查以及應用程式開發者們的抱怨，蘋果為了保護自己價值1600億美元 （約近新台幣5兆元） 的應用程式商店領航地位，只好被迫改寫一些過去自己訂下的規則，但隨著歐盟開始推動針對這些大型數位巨頭壟斷的法律，蘋果和Alphabet未來將可能無法再強制要求使用者跳轉至自家應用程式商店。
歐盟頒布的《數位服務法》與《數位市場法》有望打破雙寡頭的壟斷格局，這也極有可能令眼饞已久的Meta公司分食這塊市場大餅，對使用者來說未來也可能看見直接從廣告下載應用程式，不必再進入應用程式商店進行購買或下載的手續。