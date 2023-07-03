特企／女神林襄首晉身信義ATT 4 Fun餐飲頭家　大玩展演藝術

平日在球場上以活潑吸睛的好身材與應援舞蹈擄獲球迷心的林襄，竟然秘密開店當起頭家？原來擁有魔鬼身材以及甜美臉蛋的她，其實是個不折不扣的美食控，為了一圓開店夢，林襄以老闆身份引進台灣第一家以日式精緻甜品為主打，同時兼具演歌潮流藝術表演的日式餐酒館，希望藉由經典的日本料理與創新元素作結合，為粉絲來一場有如啦啦隊般的味蕾盛宴，也讓人見識到林襄不再只是一名啦啦隊女孩，而是搖身一變成為有商業概念的老闆娘！
林襄說到，她對日本有著一股很特別的情懷，不管是人文風情還是飲食文化，讓她回到台灣後仍常常想念，特別是日本極度重視的五感體驗與儀式感讓她很印象深刻。因此，林襄便開始發想如何能讓這份五感想念也能讓台灣粉絲們感受到，她便與當時在日本有接觸的SAKURA餐飲積極洽談，透過日本精緻美食的雕琢、空間場域的設計以及精心海選的表演者及樂曲的選擇等，林襄在在都親自策劃與製作，希望能將曾經在日本感受的那一份感動，帶回台灣。
「我們希望客人一進入SAKURA日式餐酒館，眼睛彷彿就開始在吃美食！」林襄秀出招牌甜美笑容說到。從進入餐酒館的場域開始，眼及所見以及整個用餐空間，都佈滿各式日式風情的投影藝術與舒適的擺設，花朵灑滿所到之處，就連用餐時，桌面也會有隨著音樂快慢撒下的飄逸花朵，讓人彷彿以為真的來到日本，浪漫的氣氛令人目不暇給。
林襄掩不住興奮的情緒說到，「開設這家SAKURA日式餐酒館還有一個很大的夢想是要透過海選機制來選出未來在餐廳內常駐的專屬舞團以及未來可與我一起進軍日本出道的偶像團體喔！」在啦啦隊、演藝圈及時尚圈各領域都有亮眼表現的林襄，更是希望透過開店機會扶植有星夢的年輕人可以跟她一起站上國際舞台，讓有潛力的舞者能在SAKURA日式餐酒館伸展台上秀出自信 ; 另外甄選符合偶像成員資格者，還能跟著林襄一起組成偶像團體進軍日本，在國際舞台上發光發熱，而林襄本人還會參與作曲編曲的靈感發想與監製，實現將TPOP傳播到世界的夢想企劃，令林襄感到超級期待！
林襄最後還俏皮說到她將會陸續以影片或FB/IG發文方式跟大家分享她第一次當餐飲老闆的內幕過程，讓大家一睹這充滿林襄色彩的SAKURA日式餐酒館值得探秘的地方，還有林襄領軍的偶像團體邁向日本的出道進度！
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