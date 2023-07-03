CNN專訪澤倫斯基：蒲亭失去控制大權 「半個俄羅斯支持瓦格納」
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）上月發動軍事叛變，儘管在短短1天內就被勸退結束，但其進軍鄰近莫斯科的行徑仍顯示俄羅斯總統蒲亭未能完全掌控全局；根據美媒《CNN》獨家專訪，烏克蘭總統澤倫斯基稱其情報局報告指出，蒲亭展現其軟弱的一面，而他的控制大權也正在逐漸崩潰。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據美國媒體《CNN》專訪，烏克蘭總統澤倫斯基指出，上個月蒲亭對瓦格納武裝叛亂的反應嬴弱，在這短暫的兵變之間，普里格津聲稱控制了俄羅斯兩個城市的軍事設施，並威脅克宮高層直到他們同意下台，否則將向莫斯科進軍。
澤倫斯基表示，「首先，我們看到蒲亭明顯無法控制一切，瓦格納深入俄羅斯地盤並佔領某些區域，這證明蒲亭無法控制該地區的局勢」；接著他提到過去蒲亭擁有的垂直權力也正漸漸崩潰，「烏克蘭情報報告顯示，克里姆林宮內也在衡量是否對普里格津表達支持」，他稱有一半的俄羅斯人支持瓦格納這個準軍事組織頭領的叛變。
此前，澤倫斯基也強調普里格津的兵變行為，對烏克蘭反攻有利，「我們需要利用這種狀況來將敵人趕出烏克蘭的土地」，並稱俄羅斯正在輸掉這場戰爭，因為他們遲遲並未於烏克蘭戰場上取得勝利，因此他們正積極開始尋找所謂「罪魁禍首」。