特企／65歲以上長者4位有1位罹認知衰退　醫：徵兆恐40歲開始浮現

根據美國歷時3年最新COSMOS研究顯示，綜合維他命可減緩認知衰退6成。林口長庚家庭醫學部主治醫師林彥安表示，一般民眾容易誤會失智症狀為老化正常現象，其實失智症的惡化更迅速；也有誤以為補充單方營養素如銀杏即可減緩認知衰退，但因腦部所需營養多元，僅補充單一營養素難以減緩問題。為此醫師提出完整營養、社交、運動三關鍵，籲民眾及早行動補充多種營養素。
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林彥安說明，失智症並非一瞬間的事，而是慢慢轉變的過程。大腦內佈滿腦神經、細胞，不同區塊所需營養不盡相同，並非單一營養素就可以提供整個大腦的需求。大腦認知功能就像一棟房子，由記憶力、執行力、辨識力、語言力與自控力等功能構成，就如同鋼筋、水泥及管線可組成一棟房子，隨時間開始老舊滲蝕、水管漏水，若不盡速全面修繕可能每況愈下。因失智徵兆可能從40 歲就開始浮現，又是不可逆轉的功能衰退，民眾如不及早意識到風險，展開補救措施延緩衰退狀況，等到發現認知功能開始受影響，嚴重程度與速度恐怕會加遽。
醫：掌握三關鍵降低認知衰退！研究顯示：綜合維他命可減緩認知衰退6成
林彥安表示，要減緩認知衰退，就需要好好保養大腦認知房子，要掌握完整營養攝取、多社交、多運動等三個修繕關鍵。根據最新研究，營養可以是保護認知退化的因素之一，因失智症初期徵狀可能影響情緒，甚至降低社交意願，而補充完整營養有利於運動需要的體力，且能提供良好的精神於社交。最近刊登在美國阿茲海默症和失智症期刊上的COSMOS研究（全名Effects of cocoa extract and multivitamin on cognitive function: A randomized clinical trial），歷時3年美國研究，統計了2,000多人，證實補充綜合維他命有助於認知、記憶力、行為執行功能，更可以減緩認知衰退達6成。林彥安建議，因身體有許多無法自行製造的營養素，若40歲以上開始有認知衰退風險的民眾，可選擇涵蓋20種以上必需關鍵營養素之綜合維他命保健品，及早開始減緩認知衰退的影響。
醫破三大預防認知衰退迷思 籲抓緊黃金時機勿延誤
林彥安警告，民眾恐誤信三大失智症迷思，而延誤減緩認知衰退的黃金時機。
1.覺得自身離失智還很久：大腦的認知功能有可能在40-50歲就發現有衰退的情況，若能及早顧及完整營養、社交、運動等三關鍵，就有機會延緩認知衰退的進程。
2.以為失智是老化正常狀態：失智症患者的認知功能衰退，較同齡的人進程更快。且因認知功能退化中的失智症，是一種不可逆的腦部退化疾病，若誤將記憶力、注意力、語言能力下降等徵兆解釋為單純的正常老化，恐錯失到相關門診進行諮詢與治療的黃金期。
3.只補充單方營養素：許多營養素雖都有研究指出對腦部健康有助益，例如銀杏、魚油、B群、DHA等，因此有許多人都有固定補充部分保健食品，但因為腦部結構複雜，需要多種不同營養素，若預防失智只靠單方不一定能夠滿足所需的完整營養素。
林彥安提醒，支持腦部健康的元素很多，根據COSMOS研究的結論，補充綜合維他命對於認知、記憶力、行為執行能力等有益。建議可選擇涵蓋20種以上必需關鍵營養素的綜合維他命，攝取完整營養素讓身體能全方位減緩認知衰退才是解決之道。
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