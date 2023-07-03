昱苗盒推SROI社會投資報酬率　為企業與中小公益團體搭橋樑

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昱苗盒打造數位公益生態系 把資源分配給需要團體社團法人台灣昱苗盒公益協會，成立於2021年6月，主要關注流浪動物、兒童教養、銀髮關懷，但有別於其他單位、以單一服務對象為主，昱苗盒初衷在「打造數位公益生態系」。理事長陶靚儀說，昱苗盒提供公益活動提案與媒合，讓企業或個人付出的資源轉為公益能量，再分配給需要的團體，「使善心團體能夠穩健地推動公益活動」。
公益創新徵案100 募食送食不浪費數位部數位產業署甫啟動「公益創新‧徵案100」，向民間廣徵百件通訊傳播創新公益服務，數位發展部數位產業署署長呂正華舉例，如英國「剩食平台服務APP」，協助分送社區過剩食物，不浪費食物，同時照顧弱勢族群，就是善用數位，達到公益目的。
目前第一階段徵案近千件，經第一階段評選後，計100件可獲得輔導與10萬元獎金，並進入後續階段驗證及評選，本徵案活動首次導入平方募資機制以驗證民眾支持度，未來亦期望支持好的公益提案可以落地及永續經營。
SROI社會投資報酬率 放大回饋率呂正華說，政府資源畢竟有限，但中大型企業為符合ESG的規範，會去尋找公益團體、提供協助，此時就能媒合企業與需要幫助的公益團體。此時，昱苗盒對於數位部在與產業公協會的協作上，會是很好的夥伴。
陶靚儀指出，昱苗盒在這次公益徵案中，協助3、4個單位提案，為對方導入SROI（Social Return On Investment，社會投資報酬率）的概念，也就是將所有數值貨幣化，比如投入一塊錢，可能會有4塊錢的社會回饋，協助該公益團體將其善心善行講得更清楚，這樣才有機會號召更多的團體、個人及企業單位來支持。
台灣昱苗盒公益協會「公益訪談-數位部數位發展署呂正華署長暢談數位公益新潮流」訪談影片連結：https://youtu.be/eYlBFbNSF-k
台灣昱苗盒公益協會：https://tssa.org.tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58364
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