謝國樑將出席四接環評會　民團擬遊行要求退回重審

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守護外木山行動小組召集人王醒之和基隆市議員陳冠羽，今天前往基隆市政府拜會謝國樑，向基隆市府表達反對四接立場，盼謝國樑能以市長身分出席這次環評會議。
王醒之向中央社記者表示，7日將召開的環評會議在程序上的爭議已飽受各界批評，因為台電從2.0版方案驟然改為3.0東移版，填海造地的區位已完全不同，台電不但沒有重新進行環境調查，環評書件更仍以舊資料充數。
王醒之說，謝國樑日前撤銷基隆市府之前針對2.0版「原則同意開發」水產動植物保育區公文，要求台電以3.0東移版再次提出申請，照理台電應先取得目的事業主管機關的新同意函後再行送審，但環保署竟然護航台電，協助開發單位「強行排審」，儼然從「環境保護署」變成「環境開發署」。
王醒之指出，台電送審的5000多頁資料問題百出，基隆航港界甚至都已表達強烈憂慮，特別是對基隆港營運未來的嚴重影響，沒想到台電還拿4年前的舊資料來蒙混，企圖誤導環評委員，簡直「把基隆人當成塑膠」。
基隆市政府發言人余治明表示，基隆市府針對四接協和電廠改建案，將秉持「依法行政」的處理流程，也將在會中向中央單位明確表達，基隆對於海洋生態永續發展的決心。（編輯：李錫璋）1120703