加速減廢！麥當勞逐步推內用飲料杯　消費者最好奇是這些

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Q: 麥當勞的內用飲料杯是塑膠材質，裝熱飲會不會有化學物質釋出？
A: 麥當勞使用的內用飲料杯，是以穩定性最高的食品級PP塑膠製作，耐用溫度自-5至110℃，符合美國FDA與台灣食品容器包裝衛生標準，無添加雙酚A或塑化劑，並通過物理性能測試，敬請安心使用。
Q: 麥當勞是怎麼清洗內用飲料杯的呢？
A: 麥當勞內用杯飲料回收後，將先沖洗並檢視外觀，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑，透過80-85℃高溫水洗，以有效殺菌、確保清潔衛生。
Q: 如果內用飲料喝不完，可以帶走嗎？
A: 內用消費者若後續需要改為外帶，麥當勞人員會協助改裝至紙杯或指定容器唷。
Q: 內用飲料杯使用完畢後，要怎麼回收呢？
A: 提供內用飲料杯的麥當勞餐廳，皆設有專屬的「內用杯回收區」；消費者在使用完畢後，請先倒掉剩餘的飲料冰塊，再倒扣放置於回收區即可。
Q: 改成內用飲料杯，是不是想省下買紙杯的錢？
A: 環保是需要投資的。導入內用飲料杯服務，需要不少設備與人力的投入！除訂製採購杯子、清洗機、制定員工操作流程並訓練，亦需重新規劃餐廳空間與動線，以提供消費者安全、衛生且完善的內用杯體驗，敬請多多支持。
Q: 台灣麥當勞未來是否會全部改用內用餐具？
A: 關於可重複使用的內用餐具，目前仍需要更多研究與佐證，確認消費者的接受度、對營運流程與效率的影響，以及採用內用餐具對環境的潛在衝擊。台灣麥當勞將持續觀察、評估多元循環解方，尋求對環境永續較佳的做法。
台灣是飲料王國，根據環保署的統計，台灣每年消費使用超過20億個一次性飲料杯；速食龍頭麥當勞針對內用，將紙杯改成可重複使用的「內用飲料杯」，相信也會減少許多環境負擔！