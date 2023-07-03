馬斯克「推特限流」政策惹民怨！專家：恐危及新CEO的招商努力

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不少推特用戶發現，當自己重新整理試圖閱讀新貼文時，卻出現「超過速率限制」（Rate limit exceeded）或「無法取得推文」（Cannot retrieve tweets）的通知，而且「每日閱讀推文數量上限」也在政策開跑後短短數小時連續改動，此舉引發大量使用者抱怨與反彈，更被廣告業內資深人士不看好，反認為他的行為只會勸退仍在觀望的廣告商。
新任執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）上月12日正式接過馬斯克留下的重任，英國《金融時報》引述顧問諮詢公司「Forrester」的研究總監Mike Proulx說法，稱馬斯克為推特帶來的混亂與動搖，對用戶與廣告商來說都「十分糟糕」，也擔心亞克里諾難以靠她在行業內的信譽扭轉這一局面。
《路透社》則在報導提到，亞克里諾正積極修復那些在推特被收購後便退出的廣告商關係，廣告諮詢公司「AJL Advisory」創始人、美國銀行前行銷主管帕斯卡利斯（Lou Paskalis）認為，亞卡里諾是馬斯克挽救廣告收入和公司價值的「最後的希望」；「Insider Intelligence」首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）則表示，限制用戶觀看內容數量上限對推特的廣告業務來說，可能帶來「災難性後果」，他認為此舉將更難以說服廣告商回歸推特。