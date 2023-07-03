金曲獎最高收視「不是艾怡良出包」！鄭宜農上台致詞最多人看

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此外，在表演節目的收視率部分，由茄子蛋主唱黃奇斌與大竹研表演的「藝界人生」奪冠，至於林俊傑致敬恩師林秋離的感人表演則排在第5名。
文化部指出，第34屆金曲獎於電視頻道播出的整體平均收視3.32，有效平均收視3.71，雙雙位居當日全國收視第一。而首度全球直播的金曲獎，在YouTube官方網路平台總點擊數達640萬次；LINE平台觀看數超過556萬次，總計新媒體觀看總次數達1196萬次，加計電視頻道總收視數，總計全球觀看人數高達1535萬次。此外，全球社群關注度也衝破歷史新高，至目前已達4億次。
文化部表示，音樂是最能超越國界的國際語言，而台灣音樂的自由、多元、豐富，更是早已讓金曲獎成為華語流行樂壇的國際指標。走過疫情3年，金曲獎頒獎典禮除了重返小巨蛋，邀請眾多海內外音樂人與產業人士重新來台參與盛會，文化部更首次全球直播，期待透過金曲獎整體的節目設計、流程、製作內容，展現台灣影視音內容產業的文化厚度與產業實力。
文化部分析，新媒體總觀看數創新高，包含YouTube達640萬次，較去年440萬，成長45%，增加200萬次觀看數；LINE TODAY、LINE MUSIC、LINE TV總計達556萬，較去年300萬，成長85%，大增256萬人次。總計新媒體全球觀看人數達1196萬次，較去年750萬，成長60%，增加446萬次。
此外，金曲獎也創下全球超高關注度，在社群媒體包含FB、IG、Twitter、WEIBO等話題總量破4億，尤其林俊傑向特別貢獻獎得主林秋離致敬的片段關注度超過1.2億、日本搖滾天團KING GNU表演片段關注度則高達千萬。除國內外收視、關注度破新高，日本富士電視台、TBS電視台、朝日電視台、日本電視台（NTV）等4大無線電視，也以新聞大幅報導；路透社更以「台灣在年度音樂大獎頌揚語言多元性」作為話題報導，肯定台灣音樂圈的影響力，更對於金曲獎在不同語言間的支持鼓勵給予高度肯定。
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