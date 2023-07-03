侯友宜喊「恢復4個月兵役」 王定宇轟：為選舉犧牲國家安全
國民黨總統參選人侯友宜今（3）日接受TVBS節目《少康戰情室》專訪，提及堅決反對「大學兵役3+1」專案，另承諾當選總統，一定確保兩岸和平穩定，喊出恢復4個月兵役。對此民進黨立委王定宇表示，國防存在是為了國家穩定與安全，不要為了一時選舉操控國防議題，為了選舉犧牲國家的安全；立委劉世芳也表示，侯友宜判斷與國防部和美方與眾不同，草率迎合深藍且不合邏輯也不顧主權的說法，直言「真是天兵」。
記者陳威叡／台北報導
侯友宜今日接受專訪時承諾若當選總統，一定確保兩岸和平穩定，喊出恢復4個月兵役。對此王定宇表示，國防存在是為了國家的穩定跟安全，不要為了一時的選舉去操控國防議題，侯友宜說法是罔顧了中國持續性威脅的存在，罔顧自由民主盟友之間的期待，也罔顧台灣對自我安全的要求。
王定宇強調，兵役恢復1年，其實年輕人是支持的，只是要求訓練內容扎實，而非拔草浪費時間，滿意度超過7成，侯友宜為了自己選舉，犧牲國家的安全，直言「台灣人民的智慧應該比他高」。
劉世芳則說，侯友宜的判斷與眾不同，與國防部、美國印太司令部判斷都不一樣，稱兵役回到4個月可以確保台海安全，此說法真是天兵。
劉世芳說，侯友宜對於國防政策與兵役延長不了解，且包過國防部、美國國防部與印太司令部評斷台海關係，就認為義務役4個月無法應付全民防衛動員，未料侯友宜為了迎合部分政治人物所言「票投民進黨，青年上戰場」，草率迎合深藍支持者，批評侯友宜的說法不合邏輯也不顧主權。