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反對大學加兵役「3+1方案」　侯友宜喊確保兩岸和平：恢復4個月

▲侯友宜今接受「TVBS少康戰情室」節目專訪時，公開反對教育部推出讀大學3年、當兵1年的「3+1方案」，並稱他會確保兩岸和平，將役期恢復為4個月。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲侯友宜今接受「TVBS少康戰情室」節目專訪時，公開反對教育部推出讀大學3年、當兵1年的「3+1方案」，並稱他會確保兩岸和平，將役期恢復為4個月。（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者翁子竣／台北報導

教育部為配合義務役延長為一年，推出讀大學3年、當兵1年的「3+1方案」，讓役男可同時完成兵役及學業。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（3）日接受政論節目專訪稱他反對3+1方案，並強調他當選總統會努力讓兩岸和平穩定，並恢復為4個月役期。

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侯友宜今接受政論節目「TVBS少康戰情室」節目專訪時直言，他反對3+1方案，大學學制會被搞亂，男生可以參加而女生不行，會導致教育資源分配不公平，壓縮學生學習時間，這完全是行不通。

侯友宜痛批，現階段民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，因此才不得不延長兵役為1年，「我當選總統努力確定兩岸和平穩定，以後我就恢復四個月」。

此外，侯友宜還提到，他是中華民國第一個前往中國大陸，跟大陸公安接觸的警官，當時是為了千島湖事件，彼此建立了很好的關係。侯友宜說，雖前總統陳水扁時代兩岸關係也很緊張，但兩岸合作打擊犯罪，「我一通電話跟他們溝通都沒問題，透過小三通就送回來」。

侯友宜認為，大家用同樣的語言，溝通不是問題，只要務實交流對話，彼此都會有感情，更重要是能互相諒解，並且可攜手合作，這才是該做的。侯友宜批，兩岸都不交往，彼此看來看去不懷疑的都變成懷疑的，應該要多溝通，常常往來就會變成好朋友，兩岸就可以和平。

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