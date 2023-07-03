玻璃散滿地！東京市區大樓疑氣爆起火釀4傷　民眾驚「以為地震」

找盟友取暖？蒲亭同意視訊出席上合峰會　分析：證明叛變後仍掌權

▲俄羅斯總統蒲亭確定以視訊方式出席上海合作組織峰會，分析人士認為這是他在國內叛變後證明自己仍掌握大權的一次機會。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭確定以視訊方式出席上海合作組織峰會，分析人士認為這是他在國內叛變後證明自己仍掌握大權的一次機會。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯總統蒲亭確認將以視訊方式參與明（4）召開的上海合作組織峰會，由於這是俄羅斯總統蒲亭在面臨自家傭兵組織叛變後，首次出席的國際峰會，蒲亭會有何種展現特別吸引全球關注。分析人士指出，上合組織一向是俄羅斯證明自己「不孤單」的管道，蒲亭可能藉此在「朋友們」面前展現自己仍掌握大權的樣態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
上海合作組織（SCO）是以中國以及俄羅斯為首的聯盟，所有成員國元首都被邀請參加今年7月以線上方式主辦的上海合作組織峰會。印度是今年的輪值主辦國，在40天前印度將此次峰會改為「線上」並邀請中國、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克和烏茲別克等七個其他成員國領袖加入，除了白俄羅斯、蒙古以觀察員國身份、土庫曼以峰會客人身份同樣被邀請外，已經啟動加入程序的伊朗也會派員前往參加。

威爾遜中心南亞研究所所長庫格曼（Michael Kugelman）表示，這次上合峰會是蒲亭為數不多，能夠在全球關注之下展現實力和信譽的機會之一，同時這對印度來說也是個說明其能夠向美國靠攏，也能平衡華府與中國、俄羅斯等國家之間關係的絕佳時機。

布魯金斯學會高級研究員馬丹（Tanvi Madan）亦認為，上海合作組織一向是美國、歐盟試圖孤立莫斯科時，俄羅斯證明自己仍有盟友的重要管道，這次峰會蒲亭更是希望能讓他的合作夥伴放心，「蒲亭盼能展現其政府面臨的挑戰已毫無疑問地被粉碎，而他本人依然手掌大權。」

CNN專訪澤倫斯基：蒲亭失去控制大權　「半個俄羅斯支持瓦格納」

「蒲亭廚子」兵變被封殺！千名員工遭池魚殃　傳外燴公司合約廢止

瓦格納兵變後蒲亭展開清算？俄羅斯高階將領神隱　贏家輸家各異

莫迪訪美後與蒲亭通話　同意加強印俄戰略夥伴關係

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀