找盟友取暖？蒲亭同意視訊出席上合峰會 分析：證明叛變後仍掌權
俄羅斯總統蒲亭確認將以視訊方式參與明（4）召開的上海合作組織峰會，由於這是俄羅斯總統蒲亭在面臨自家傭兵組織叛變後，首次出席的國際峰會，蒲亭會有何種展現特別吸引全球關注。分析人士指出，上合組織一向是俄羅斯證明自己「不孤單」的管道，蒲亭可能藉此在「朋友們」面前展現自己仍掌握大權的樣態。
國際中心楊智傑／綜合報導
上海合作組織（SCO）是以中國以及俄羅斯為首的聯盟，所有成員國元首都被邀請參加今年7月以線上方式主辦的上海合作組織峰會。印度是今年的輪值主辦國，在40天前印度將此次峰會改為「線上」並邀請中國、哈薩克、吉爾吉斯、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克和烏茲別克等七個其他成員國領袖加入，除了白俄羅斯、蒙古以觀察員國身份、土庫曼以峰會客人身份同樣被邀請外，已經啟動加入程序的伊朗也會派員前往參加。
威爾遜中心南亞研究所所長庫格曼（Michael Kugelman）表示，這次上合峰會是蒲亭為數不多，能夠在全球關注之下展現實力和信譽的機會之一，同時這對印度來說也是個說明其能夠向美國靠攏，也能平衡華府與中國、俄羅斯等國家之間關係的絕佳時機。
布魯金斯學會高級研究員馬丹（Tanvi Madan）亦認為，上海合作組織一向是美國、歐盟試圖孤立莫斯科時，俄羅斯證明自己仍有盟友的重要管道，這次峰會蒲亭更是希望能讓他的合作夥伴放心，「蒲亭盼能展現其政府面臨的挑戰已毫無疑問地被粉碎，而他本人依然手掌大權。」