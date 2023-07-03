炎亞綸50萬元交保！士檢認犯嫌重大 涉犯兒少性剝削限制出境出海
網紅耀樂指控藝人炎亞綸，涉嫌在他未成年時和他發生性關係，還偷拍私密影片，士林地檢署今（3）日指揮台北市婦幼警察隊搜索藝人炎亞綸住居所、工作室等3處，並於今日下午執行搜索完畢，扣得手機等物。稍早炎亞綸也已自行到署接受偵訊，檢察官複訊後，認定炎亞綸涉犯兒少性剝削，諭令50萬元交保，限制出境出海。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，士林地檢署檢察官指揮婦幼警察隊，在今日上午約談炎亞綸到案，並持士林地院30日核發的搜索票同步執行，在下午4時進入炎亞綸位在福華路的住處，搜索3小時後才離開，同時查扣其電腦設備，送往市刑大科偵隊解析，還原相關資料。
稍早炎亞綸已自行到士檢接受偵訊，檢察官複訊後，認定炎亞綸涉犯兒少性剝削，諭令50萬元交保，限制出境出海。
對此，炎亞綸回應「將全力配合司法調查，努力捍衛自己清白」，但因偵查不公開，因此不方便透露哪些是他認為遭誤解的部分。
※【NOWnews 今日新聞
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