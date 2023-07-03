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《最佳利益3》陳庭妮黑化奪大位！鍾承翰浪漫告白慘被天心呼巴掌

▲鍾承翰回歸《最佳利益3》結局，浪漫告白天心卻被呼巴掌，至於陳庭妮徹底黑化，演技大爆發，成收視最高點。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲鍾承翰回歸《最佳利益3》結局，浪漫告白天心卻被呼巴掌，至於陳庭妮徹底黑化，演技大爆發，成收視最高點。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

台劇《最佳利益3》最終完結篇終於播出，除了鍾承翰所飾演的陳博昀回歸外，最大彩蛋就是安心亞在片尾驚喜現身，被觀眾們堪稱是「完美結局」。其中徹底黑化後的陳庭妮演出收視最高點，上演要父親餘生苟延殘喘的橋段，要對方看著她如何把京勤帶向未來的戲碼，讓觀眾們直誇陳庭妮演技超驚人。

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最佳利益第3季迎來大結局，方箏（天心 飾）與昔日徒弟陳博昀（鍾承翰 飾）久違的師徒合作引發網友回憶殺，而方箏也沒有放棄追查趙立廷（温昇豪 飾）意外身亡的幕後主使，她追殺兇手程楓（林辰唏 飾），並終於將頂冠集團新任董事長許東楷（陳邦鋆 飾）移送法辦，最終方箏離職後轉任檢察官，延續趙立廷的遺志。

▲陳庭妮演技大爆發，獲得觀眾極高討論度。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲陳庭妮演技大爆發，獲得觀眾極高討論度。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
劇中，方箏和博昀2人再度相遇，博昀禁不住自己真實心意，再次向方箏告白，但方箏心中只有立廷，最後堅決且明確地拒絕博昀。不過浪漫表白戲的背後其實很搞笑，鍾承翰分享，因為拍攝育幼院外景的地方蚊子很多，該場戲拍攝過程中，有隻蚊子好巧不巧就停在他臉上，這時天心走向鍾承翰，讓鍾承翰以為天心要加戲，殊不知「啪嗒」一聲，一個巴掌呼過來，天心立刻解釋：「我真的是要幫你打蚊子，不是要打你！」意外成為鍾承翰印象最深刻的一幕。
  
另外，京勤事務所的余家鬥爭也告一段落，余芝綺（陳庭妮 飾）被網友形容「黑化」，奪下京勤大位成為贏家，不僅送哥哥余照新（邱凱偉 飾）入獄，更眼睜睜看著父親余家祥（張佩華 飾）不省人事，正如之前父親也如此漠視自己一樣，在醫院和張佩華的對手戲，讓陳庭妮演技大爆發，讓觀眾們大讚：「這才是大魔王，陳庭妮演的好！」

▲天心飾演的方箏，延續前夫趙立廷遺志，最後轉任檢察官。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
▲天心飾演的方箏，延續前夫趙立廷遺志，最後轉任檢察官。（圖／群之噰傳播股份有限公司提供）
本劇主角方箏努力許久，終於將大魔王許東楷移送法辦，最後更轉任檢察官，延續摯愛趙立廷的遺志。天心說，故事到了尾聲，方箏做到了自己心中最好的示範，「她帶給我的不只是戲劇角色，更多的遇到事情時，如何換個角度去面對、接受及處理。」天心更提到，方箏是她花最多時間去做功課的，「通常我演完戲就下戲，但方箏這個角色在我心中有個很重要的位子，我沒有打算和她離別。」

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