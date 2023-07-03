《最佳利益3》陳庭妮黑化奪大位！鍾承翰浪漫告白慘被天心呼巴掌

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劇中，方箏和博昀2人再度相遇，博昀禁不住自己真實心意，再次向方箏告白，但方箏心中只有立廷，最後堅決且明確地拒絕博昀。不過浪漫表白戲的背後其實很搞笑，鍾承翰分享，因為拍攝育幼院外景的地方蚊子很多，該場戲拍攝過程中，有隻蚊子好巧不巧就停在他臉上，這時天心走向鍾承翰，讓鍾承翰以為天心要加戲，殊不知「啪嗒」一聲，一個巴掌呼過來，天心立刻解釋：「我真的是要幫你打蚊子，不是要打你！」意外成為鍾承翰印象最深刻的一幕。
另外，京勤事務所的余家鬥爭也告一段落，余芝綺（陳庭妮 飾）被網友形容「黑化」，奪下京勤大位成為贏家，不僅送哥哥余照新（邱凱偉 飾）入獄，更眼睜睜看著父親余家祥（張佩華 飾）不省人事，正如之前父親也如此漠視自己一樣，在醫院和張佩華的對手戲，讓陳庭妮演技大爆發，讓觀眾們大讚：「這才是大魔王，陳庭妮演的好！」
本劇主角方箏努力許久，終於將大魔王許東楷移送法辦，最後更轉任檢察官，延續摯愛趙立廷的遺志。天心說，故事到了尾聲，方箏做到了自己心中最好的示範，「她帶給我的不只是戲劇角色，更多的遇到事情時，如何換個角度去面對、接受及處理。」天心更提到，方箏是她花最多時間去做功課的，「通常我演完戲就下戲，但方箏這個角色在我心中有個很重要的位子，我沒有打算和她離別。」