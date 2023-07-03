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遭男模控性騷擾「3線索指身分」　本土劇演員呂嘉興駁斥：莫須有

▲呂嘉興否認性騷擾男模Johnson。（圖／翻攝呂嘉興臉書）
▲呂嘉興否認性騷擾男模Johnson。（圖／翻攝呂嘉興臉書）

記者羅凌筠/台北報導

男模Johnson曾以藝名「明翰」上過節目《綜藝大集合》，日前他在網路論壇發文指控3年前遭到男演員性騷擾，拋出3大線索「這個人姓呂」、「他認識顏XX大導演」、「買大立光賺了多少錢」，直指本土劇《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》的男演員呂嘉興，呂嘉興接受《NOWnews今日新聞》訪問時否認對Johnson性騷擾，至於會不會提告對方？他說：「獅子聽不到狗叫聲。」對爆料一笑置之。

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▲男模Johnson以藝名「明翰」上過節目《綜藝大集合》。（圖／翻攝Johnson IG）
▲男模Johnson以藝名「明翰」上過節目《綜藝大集合》。（圖／翻攝Johnson IG）
Johnson以「#Metoo我是男性受害者」為題，發文指控呂嘉興在陽明山溫泉及健身房對他性騷擾，雙方聯絡斷斷續續維持將近1年的時間，在Johnson公布的Instagram私訊中，還有「我愛你」、「我想你」、「可以彼此相愛嗎」等語。

Johnson稱呂嘉興以幫忙推薦新人為由交換聯絡方式，要他傳基本資料與作品，「他時常對我炫耀認識大導演，只要他一句話，就能讓我參與電影的小角色，要我去他家拍形象照，一開始建立藝人前輩的形象，而後宣稱退居幕後做經紀人，其實是在背後搞這些小手段，欺騙對於演藝事業有興趣的新人。」

▲男模Johnson公開呂嘉興對話。（圖／翻攝Johnson IG）
▲男模Johnson公開呂嘉興對話。（圖／翻攝Johnson IG）
對此，呂嘉興受訪痛斥：「當然是莫須有，我在健身房從不說出『我是演員』來搭訕人，我家在健身房樓上，捷運正對面，早就滿租了，根本不可能約他來家裡拍形象照。」至於2人合作的泡溫泉影片，呂嘉興表示拍攝尺度雙方都知情，「一版、二版都有傳給他看，他從沒有叫我下架。」

呂嘉興也喊冤，稱「我愛你」是口頭禪，認識他的朋友都知道，「我以前不把愛說出口，媽媽斷氣的時候，我在安寧病房，沒有講『我愛妳』就來不及了，自從媽媽過世後，我都會表達愛，他斷章取義，搞得好像我在追他，想紅想瘋了。」被問到有追求過對方嗎？他否認：「就沒有嘛，真的把他當弟弟，很疼他。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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