遭男模控性騷擾「3線索指身分」　本土劇演員呂嘉興駁斥：莫須有

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Johnson稱呂嘉興以幫忙推薦新人為由交換聯絡方式，要他傳基本資料與作品，「他時常對我炫耀認識大導演，只要他一句話，就能讓我參與電影的小角色，要我去他家拍形象照，一開始建立藝人前輩的形象，而後宣稱退居幕後做經紀人，其實是在背後搞這些小手段，欺騙對於演藝事業有興趣的新人。」
對此，呂嘉興受訪痛斥：「當然是莫須有，我在健身房從不說出『我是演員』來搭訕人，我家在健身房樓上，捷運正對面，早就滿租了，根本不可能約他來家裡拍形象照。」至於2人合作的泡溫泉影片，呂嘉興表示拍攝尺度雙方都知情，「一版、二版都有傳給他看，他從沒有叫我下架。」
呂嘉興也喊冤，稱「我愛你」是口頭禪，認識他的朋友都知道，「我以前不把愛說出口，媽媽斷氣的時候，我在安寧病房，沒有講『我愛妳』就來不及了，自從媽媽過世後，我都會表達愛，他斷章取義，搞得好像我在追他，想紅想瘋了。」被問到有追求過對方嗎？他否認：「就沒有嘛，真的把他當弟弟，很疼他。」
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