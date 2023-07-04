越南官方禁播電影《芭比》！只因畫面出現「南海九段線」爭議地圖
越南政府今（3）宣布將在國內禁播華納兄弟出品的電影《芭比》，因為電影其中一幕出現了中國與越南在南海有主權爭議的一塊地圖。中國已「九段線」描繪地圖聲稱擁有該區域的主權，越南官媒引述越南電影局長說法，稱不予授權許可的原因正是因為這幕「含有九段線地圖」而令人反感的畫面。
國際中心楊智傑／綜合報導
華納兄弟今夏預計推出真人版「芭比」（Barbie）電影，《越南青年報》報導指出，這部由瑪格羅比（Margot Robbie）和雷恩葛斯林（Ryan Gosling）主演電影，在越南原定於7月21日與美國同日上映；然而今天越南官方宣布將不授予上映許可，「因其包含令人反感的九段線畫面」。
所謂的「九段線」指的是中國單方面在南海宣示有主權的領地，中國以U形、長達1800公里的界線聲稱擁有對海域開採的主權，儘管海牙常設仲裁法院已於2016年認定中國的「九段線」主張並無法律依據，北京仍拒絕承認上述裁決，單方面主張南海超過80%海域都是自己的領土。
事實上，河內政府早在這「九段線」區域授予石油開採權以及認定為其大陸棚的地區，而類似的「爭議地圖」引發下架影視作品也並非沒有前例。包含索尼（Sony）動作片「秘境探險」（Uncharted）、夢工廠（DreamWorks）動畫「壞壞萌雪怪」（Abominable）以及Netflix間諜影集「松樹谷」（Pine Gap）都因同樣的場景下架。