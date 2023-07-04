日本九州持續暴雨！氣象單位示警：當心「線狀雨帶」致災
日本九州地方受到梅雨帶的影響，數日前就開始降下豪雨，多地傳出淹水、土石流等災情，截至4日為止，這波梅雨鋒面仍停滯在九州地方，日本氣象單位警告，九州南部4日上午有可能出現「線狀雨帶」，災害風險或將急劇增加。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日本放送協會》（NHK）4日清晨報導，滯留鋒面帶來的溫暖潮濕空氣，正在讓當地鋒面活動增加，九州南部間歇性降雨增多，不只鹿兒島縣降下傾盆大雨，熊本縣、宮崎縣、大分縣也都記錄到驚人的降雨量；連接山都町和熊本市的金内橋3日更傳出遭洪水沖垮。
日本氣象單位指出，九州南部地區4日上午有可能出現「線狀雨帶」，災害風險急劇增加。所謂的「線狀雨帶」是指由積雨雲形成的、長約50至300公里，寬約20至50公里的線狀雲團，通常會導致局部強降雨發生。
與此同時，日本海上其他鋒面的推進，也影響九州地區的氣候狀況持續不穩定。日本氣象廳敦促居民，密切關注山體滑坡、低窪地區淹水、河流氾濫等狀況，以及雷擊、龍捲風。
報導並提到，九州多地降雨量創歷史新高，即使雨勢趨緩，但接連數日的暴雨鬆動土質，未來一段時間，即使只是少量降雨，災害風險還是會因此上升。