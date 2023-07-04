NBA／灰狼用5年79.7億超級合約綁住Edwards 確立他就是球隊基石
根據ESPN報導，明尼蘇達灰狼已和Anthony Edwards簽下一份5年頂薪的提前續約合同，金額最高可達2.6億美元（約79.7億台幣）。他在這幾個賽季中已經成長為球隊未來基石，這份合約能將他長期留在這支球隊之中。
記者黃建霖/綜合報導
Edwards是2020年的狀元秀，他沒有辜負外界期待，在聯盟中成長的相當迅速，本季例行賽場均可繳出24.6分5.8籃板4.4助攻1.6抄截；季後賽更是提升到場均31.6分5.0籃板5.2助攻1.8抄截2.0阻攻，攻守俱佳。
根據統計，Edwards的得分、籃板、助攻、抄截及出手數每個賽季都在增加，上賽季只有9名球員場均得分、籃板和助攻數據比他更多。而在這9人中，他是最年輕的，只有21歲。
這是CBA規定中Edwards目前可追求的最大合約，預計將從2024年開始生效。這是一筆關鍵簽約，未來灰狼確定將圍繞他和兩名全明星長人Karl-Anthony Towns及Rudy Gobert打造球隊。
灰狼希望能將他們的年輕世代留下，除了Edwards之外，在季後Naz Reid以3年總價4200 萬美元的合約回歸；Jaden McDaniels明年有球隊選項，也可能提前達成續約。