Apple自揭15歲遭性騷擾 不公布加害者名字：他已受到教訓
《我愛黑澀會》大牙（周宜霈）日前爆料被陳建州（黑人）性騷擾，與她有過爭執的Apple（黃暐婷），也被意外捲入風波。昨（3）日Apple發文澄清自己確實曾遭受到性騷擾，是15歲時在模特兒試鏡中，被要求全身脫光，至於不公布加害者姓名，是覺得對方已受到教訓，否認與陳建州有關。
記者薛羽彤/綜合報導
Apple坦言近來網路上充斥太多關於她不實言論，她決定親自澄清，透露自己15歲時，在一場模特兒試鏡中，被要求全身脫光，包含內衣，理由是檢查皮膚狀況有無疤痕，甚至當面評論她的身體。當事件被爆出時，Apple表示她選擇沒有把加害者的名字說出來，「原因是當時已經有其他受害者先一步站出來」，而且加害者在新聞爆出來當時，身心狀況看起來極不穩定，「而我也覺得他好像已經受到輿論的懲罰」。
Apple表示，綜合以上理由，她選擇不公布加害者，繼續把這個祕密深埋在心中自我消化，也不想再讓對方無辜的家人承受更多傷害，「至今我的初衷仍未改變，請外界不要再將我的事件與其他無關的加害者不實連結」。她也強調，自己從來沒有配合演藝圈的任何潛規則，性騷擾發生在15歲時，「當時我尚未進入演藝圈及黑澀會，出道之後，也絕對沒有被任何人潛規則過，請網友切勿再抹黑造謠」。
※【NOWnews 今日新聞
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