Apple還原和「大牙交戰」事由 親揭與陳建州關係：絕無踰矩
藝人大牙（周宜霈）日前爆料被陳建州（黑人）性騷擾，而Apple恰巧在近期與大牙有過爭執，讓外界聯想與陳建州有關，對此，Apple還原與大牙交戰原因，並強調與陳建州的關係，「我與黑哥工作都是正常的關係」。
記者薛羽彤/綜合報導
Apple發文表示「我和大牙的臉書爭執與大牙Metoo事件無關」，她還原兩人吵架事由，時間點在6月14、15日，「起因是我用Line私訊詢問大牙某一起演藝圈#metoo事件，本意是想聲援受害女性，殊不知引發後續誤會在FB上隔空交戰」，兩人留言的交戰內容，也透露彼此知道對方的傷痛，Apple感嘆「我們都是出於好意，沒想到卻演變成這樣的局面」。
事後，27日大牙在臉書上公布曾遭到陳建州性騷擾，對方否認，有網友將大牙和Apple臉書交戰一事，套用在大牙metoo事件上，Apple特別發文澄清，「我與大牙在個人FB上的爭執，跟大牙與陳先生的#metoo事件毫不相干。」
至於被影射牽扯到陳建州性騷擾事件，Apple強調她2005年加入《我愛黑澀會》，2010年簽給陳建州與Andy所成立的傳奇星娛樂公司，2017年合約期滿離開，在共事期間陳建州身為前輩，確實很照顧後輩的自己，「但絕無踰矩，沒有任何不正常的男女關係」。
※【NOWnews 今日新聞
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