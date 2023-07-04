透露目前人生「最重要角色」！ 郭台銘會面6藍委選將：壯志在我心
2024大選在即，鴻海創辦人郭台銘近期陸續拜會國民黨立委參選人，並宣布「回到江湖」；3日晚間郭台銘在臉書透露，自己到台南市、高雄市拜會，與國民黨立委參選人王家貞、李眉蓁、陳美雅、李明璇、鍾易仲、曹桓榮及國民黨高雄市議員黃紹庭會面，郭台銘更表示「願明月照大江，壯志在我心」，關鍵時刻，自己願盡綿薄之力協助優秀的參選人們，幫助所有前線戰將，並努力為台灣現有困境找尋解方，是他目前「最重要的角色」。
記者孫唯容／綜合報導
郭台銘指出，這幾年，不論去到台灣哪個角落，都能感受到民心思變，社會瀰漫著一股尋求改變的氛圍，數年來的荒腔走板，國家長年累積的問題與挑戰迫在眉睫。數年來的荒腔走板，國家長年累積的問題與挑戰迫在眉睫，這將是改變台灣的關鍵年分。
郭台銘表示，不管是缺電、缺水、缺工，或是缺訂單、缺技術，皆是我在經營企業時就屢屢面臨的難題。時至今日，五缺問題不僅持續，意識形態主導造成的錯誤的能源政策，正讓我們付出慘痛苦果，受傷最大的，是台灣產業與新創的前程，是年輕人的未來。
郭台銘強調，台灣再次面臨時代浪潮的挑戰，AI正創造產業革新，俄烏戰爭與中美對抗，在在強調台灣於晶片供應鏈的重要性；台灣絕對要改變，不能再被意識形態主導，必須以務實、專業的心態，凝聚所有可團結之力。
因此，他將幫助所有前線戰將，並努力為台灣現有困境找尋解方，就是他目前最重要的角色；今天他前往台南與高雄，與眾參選人見面，期與各位站在一起，終結民進黨政府的傲慢執政，以政黨輪替，再次改革國家。