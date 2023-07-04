陽明除息開盤飆漲停！台股守17100關卡 台積電上漲6元
美股四大主要指數3日收盤小漲，台北股市今（4）日早盤漲30點以上，來到17115點，站穩萬七，漲幅0.17%，權值王台積電台積電早盤漲6元，來到585元。鴻海、陽明等23檔股票今日除息，陽明於開盤不久後，飆上漲停板。今日盤面焦點在網通族群；電動車概念股也超亮眼。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數小漲10.87點或0.03%，收34418.47點。標準普爾指數小升5.21點或0.12%，收4455.59點。那斯達克指數上漲28.85點或0.21%，收13816.77點。費城半導體指數上揚30.56點或0.83%，收3703.62點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤開低走高，加權指數以17055點開出，早盤漲30點以上，來到17115點，漲幅0.17%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲6元，來到585元。同樣為晶圓代工的聯電、世界先進漲逾0.3%至0.6%，力積電小跌0.16%。其他重要電子股，如聯發科、和碩、大立光都走高，日月光走跌，群創、友達與國巨跌0.2到0.9%。
鴻海、陽明等23檔股票今日除息，證交所統計，估影響加權指數蒸發60.04點。鴻海早盤上漲1.83%，而陽明則在開盤不久後，飆上漲停板。
而今日網通族群紅通通，華星光、星通、仲琦、上詮、合勤控強漲3至7%；電動車概念股超亮眼，金雨強登漲停，致茂、乙盛、中華、貿聯漲逾3至6%，