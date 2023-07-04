台南警涉吸毒！住家搜出安非他命 遭記2大過並免職處分
抓到自己人！台南警方近期偵辦毒品案件，發現台南第三警分局一名48歲吳姓警員疑似涉案，3日檢調持搜索票，前往吳員家中搜查，當場查扣安非他命1包與吸食器，並將吳員移送法辦，其所屬第三警分局予以記2大過、免職處分。
記者孫唯容／綜合報導
台南第三警局吳姓員警被發現涉嫌吸毒，檢調昨天前往其住家搜索，當場發現安非他命1包。對此，吳員供稱自己身體情況不佳，經常出現莫名疼痛，不論怎麼看醫生吃藥都沒有用，因此使用吸食安非他命止痛。
台南第三警分局3日晚間表示，吳姓在警界服務超過25年，早年表現優異，不過近年因身體、精神狀況不佳，工作表現逐漸走下坡，今年已遭記過2次、曠職2日，被列入教育輔導及汰除對象；本次吳員因涉犯毒品罪落網，影響警譽情節嚴重，已召開考績會議予以吳員1次記2大過免職處分，後續也將追究相關人員考監責任，分局長亦自請處分。
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