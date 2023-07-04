伊能靜現身台北！東區路邊攤吃蚵仔煎　55歲乍看像20歲美眉

勞勃狄尼洛19歲孫子驟逝！母親心碎：沒有你該如何生活

▲勞勃狄尼洛（左）19歲孫子萊昂德羅狄尼洛驟逝，母親心碎發文：「沒有你該怎麼生活」。（圖 / 美聯社 / 達志影像、drenadeniro IG）
▲勞勃狄尼洛（左）19歲孫子萊昂德羅狄尼洛驟逝，母親心碎發文：「沒有你該怎麼生活」。（圖 / 美聯社 / 達志影像、drenadeniro IG）

記者薛羽彤/綜合報導

79歲美國好萊塢男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）的19歲孫子萊昂德羅狄尼洛（Leandro De Niro Rodriguez）驟逝，勞勃狄尼洛51歲大女兒德瑞娜狄尼洛(Drena De Niro )在社群上發文哀悼，很遺憾自己無法光靠愛就能挽救他，「我不知道沒有你該如何生活」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲德瑞娜狄尼洛（左）心痛兒子萊昂德羅狄尼洛過世。（圖 / drenadeniro IG）
▲德瑞娜狄尼洛（左）心痛兒子萊昂德羅狄尼洛過世。（圖 / drenadeniro IG）
據《TMZ》報導，萊昂德羅狄尼洛於7月2日，被發現陳屍在紐約市一間公寓椅子上，是友人多日沒探望對方，前來見到此情況通知警方，調查人員透露，現場發現毒品與吸毒用具，研判是用藥過量，目前尚未確認死因。

▲萊昂德羅狄尼洛（左）是勞勃狄尼洛的孫子。（圖 / IG）
▲萊昂德羅狄尼洛（左）是勞勃狄尼洛的孫子。（圖 / IG）
而她的母親德瑞娜狄尼洛2日晚間發文哀悼，訴說從懷上兒子的那刻開始，他就是自己生命中的喜悅，「我不知道沒有你該如何生活，但我會試著繼續走下去，傳遞你讓我成為媽媽時所感受到的愛和光明。你被深深地愛著和珍惜著，我希望單單這份愛就能拯救你，我很抱歉，我的寶貝，我很抱歉。安息在平靜與永恆的天堂，我親愛的小男孩。」

勞勃狄尼洛昨（3）日發表聲明，證實孫子已經離世，盼外界給多點隱私，而他5月才剛迎接第7個小孩誕生，如今卻白髮人送黑髮人，令人鼻酸 。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

《好聲音》張恒遠驟逝！罹黑色素瘤享年36歲　悲留10個月大兒子

草東沒有派對歷經鼓手驟逝！帶新專輯回歸　巡演宣布「重大改變」

朱俐靜離世近1年！Lulu突曬「9年前貼臉合照」　曝思念之情惹鼻酸

《全明星》男神母抗癌10年過世！洋蔥文催淚：媽媽知道我有多愛她

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀