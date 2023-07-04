勞勃狄尼洛19歲孫子驟逝！母親心碎：沒有你該如何生活
79歲美國好萊塢男星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）的19歲孫子萊昂德羅狄尼洛（Leandro De Niro Rodriguez）驟逝，勞勃狄尼洛51歲大女兒德瑞娜狄尼洛(Drena De Niro )在社群上發文哀悼，很遺憾自己無法光靠愛就能挽救他，「我不知道沒有你該如何生活」。
記者薛羽彤/綜合報導
據《TMZ》報導，萊昂德羅狄尼洛於7月2日，被發現陳屍在紐約市一間公寓椅子上，是友人多日沒探望對方，前來見到此情況通知警方，調查人員透露，現場發現毒品與吸毒用具，研判是用藥過量，目前尚未確認死因。
而她的母親德瑞娜狄尼洛2日晚間發文哀悼，訴說從懷上兒子的那刻開始，他就是自己生命中的喜悅，「我不知道沒有你該如何生活，但我會試著繼續走下去，傳遞你讓我成為媽媽時所感受到的愛和光明。你被深深地愛著和珍惜著，我希望單單這份愛就能拯救你，我很抱歉，我的寶貝，我很抱歉。安息在平靜與永恆的天堂，我親愛的小男孩。」
勞勃狄尼洛昨（3）日發表聲明，證實孫子已經離世，盼外界給多點隱私，而他5月才剛迎接第7個小孩誕生，如今卻白髮人送黑髮人，令人鼻酸 。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995