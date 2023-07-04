增加談判籌碼？中國8月起 禁止出口晶片「關鍵金屬」
中國商務部3日透過聲明宣布，自8月1日起，鎵和鍺等化學物質將受到出口管制，聲稱這些措施符合中國的國家安全和利益。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，中國商務部、海關總署3日發布「關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告」，內容提到，金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺等相關物項未經許可，不得出口；出口商必須向中國商務部提出申請，並報告海外買家的詳細資料，經許可後才能輸出。
報導指出，鎵和鍺都是重要的半導體材料，在半導體、航空航天、5G基地站、太陽能電池、電動車等領域都被廣泛應用，而中國則是鎵和鍺等20種關鍵原材料的主要生產國。
《華爾街日報》分析認為，中國此舉除了報復歐美及其盟友對中國的科技限制，也是想藉此增加與美國談判的籌碼，因為中國商務部的公告並沒有提到具體細節，沒有將話說死。
中國這項措施宣布之際，正值美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪中之前，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）預計未來幾個月也要赴中國訪問，不過從目前美中互動狀態來看，雙方在短期內破冰的可能性並不高。