極端高溫來了！「8縣市」發高溫警報 午後降雨集中這區
今天（4日）各地大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，根據中央氣象局指出，各地高溫普遍約32到35度，部分地區恐飆破38度極端高溫，受到西南風影響，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨，午後熱力作用影響，各地山區、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨，由於環境漸趨穩定，降雨的範圍會比較少一些。
記者鍾怡婷/綜合報導
西南風影響，各地天氣晴朗炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，今(4)日中午前後花蓮縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；雲林縣地區、臺南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市地區、嘉義縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，未來一週（4至10日）台灣附近盛行西南風，帶來乾暖空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強。
背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區高溫將推升至38度以上，為入夏以來，最熱的一段時間，應特別注意防曬、防中暑。水氣逐漸減少，午後雖仍有局部短暫雷陣雨的機率，但規模大幅減小、且大多侷限在山區。
氣象局預報顯示，週三至下週一（5日至10日）環境為西南風，天氣較穩定，各地為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨；下週日前東南部地區有焚風發生的機率，此外，受西南風沉降影響，週五、週六大臺北盆地有較廣泛的高溫，有機會來到37度以上，請注意。