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NBA／Wembanyama最突出的天賦不是進攻？D.Green透露該如何防守他

▲超級新星Victor Wembanyama是不世出的天才，金州勇士明星大前鋒Draymond Green近期在參加節目時，透露該如何防守他。（圖／美聯社／達志影像）
▲超級新星Victor Wembanyama是不世出的天才，金州勇士明星大前鋒Draymond Green近期在參加節目時，透露該如何防守他。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在處理完合約問題後，金州勇士明星大前鋒Draymond Green近期在參加Paul George的播客節目時暢所欲言，其中他談了關於本屆狀元Victor Wembanyama的話題，也透露自己認為該如何去防守這名不世出的天才。

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Wembanyama在還沒進NBA之前，就被譽為是LeBron James之後最值得期待的新秀，有226公分的身高，卻能做一些後衛的動作，加上柔和的手感，讓這位法國長人難以被防守。

Green在節目上表示，能被馬刺選中對於Wembanyama來說是幸運的，因為他認為後者進入NBA後會遇到一些挑戰，而馬刺團隊和名帥Gregg Popovich將能幫助他很好地去應對這些。

「馬刺的體系將教會你如何成為一名職業球員，馬刺在球員養成方面是無與倫比的，我認為這對他來說是非常重要的。」Green特別提出一點，那就是Wembanyama不像外界渲染的那樣可以直接成為一名全明星球員，而是需要一些時間去適應聯盟，而馬刺可以幫助他達到那個水平。

至於要如何去守Wembanyama？曾經獲得年度最佳防守球員（DPOY）的Green也給出看法，「他是一位特別的天才，能以這樣的身材完成一些技術動作，所以你需要去壓迫他，不能讓打得太自在，如果你讓他找到節奏，那你就輸定了，因為你無法封蓋他的投籃。Wembanyama可能甚至看不見你在干擾他。」

Green說，對於這樣的球員，必須一開始就給壓力，當對方開始跑動時，自己會嘗試貼身壓迫，總之就是不能讓他輕鬆得到出手的空間。

另外，Green也透露自己認為Wembanyama最突出的天賦不是進攻，而是做為防守者去影響比賽，「當他作為護框者——我認為大部分的人很少談到這一點，實際上我認為這就是他與眾不同之處——就算其他東西都在比賽中不起作用了，他光是作為一名護框者，基本上就是NBA中的菁英球員了。他已經擁有這樣的東西。」

▲根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，金州勇士將和陣中明星大前鋒Draymond Green達成4年1億美元的續約協議。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

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