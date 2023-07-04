NBA／Wembanyama最突出的天賦不是進攻？D.Green透露該如何防守他

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Green在節目上表示，能被馬刺選中對於Wembanyama來說是幸運的，因為他認為後者進入NBA後會遇到一些挑戰，而馬刺團隊和名帥Gregg Popovich將能幫助他很好地去應對這些。
「馬刺的體系將教會你如何成為一名職業球員，馬刺在球員養成方面是無與倫比的，我認為這對他來說是非常重要的。」Green特別提出一點，那就是Wembanyama不像外界渲染的那樣可以直接成為一名全明星球員，而是需要一些時間去適應聯盟，而馬刺可以幫助他達到那個水平。
至於要如何去守Wembanyama？曾經獲得年度最佳防守球員（DPOY）的Green也給出看法，「他是一位特別的天才，能以這樣的身材完成一些技術動作，所以你需要去壓迫他，不能讓打得太自在，如果你讓他找到節奏，那你就輸定了，因為你無法封蓋他的投籃。Wembanyama可能甚至看不見你在干擾他。」
Green說，對於這樣的球員，必須一開始就給壓力，當對方開始跑動時，自己會嘗試貼身壓迫，總之就是不能讓他輕鬆得到出手的空間。
另外，Green也透露自己認為Wembanyama最突出的天賦不是進攻，而是做為防守者去影響比賽，「當他作為護框者——我認為大部分的人很少談到這一點，實際上我認為這就是他與眾不同之處——就算其他東西都在比賽中不起作用了，他光是作為一名護框者，基本上就是NBA中的菁英球員了。他已經擁有這樣的東西。」