電動車正夯！鴻海投資77億元在越南 設兩座工廠、生產充電設備
隨著疫情穩定，各國投資再度湧入越南，綜合外國媒體報導，全球最大電子產品代工廠鴻海（2317）已獲越南政府批准，在北部廣寧省（Quang Ninh）興建兩座新廠，將投資大約2.5億美元（約等同於新台幣77億元），其中一座新廠未來將用於生產電動汽車充電器和零組件。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據日經新聞，鴻海此次投資的用意可能是降低組裝蘋果iPhone依賴性，積極發展全新生產線，並掌握未來趨勢。目前在越南規劃中的兩座新廠，其中一座投資額達2億美元，將製造電動車充電設備。另一座廠投資額4,600萬美元，將生產裸晶圓與通訊零件。電動車廠區預定2024年完工，預計2025年1月開始生產，聘用員工估計超過1200人。
越南政府表示，這兩項投資案是由子公司新加坡富士康（Foxconn Singapore）負責，這將使鴻海在越南的總投資提高到30億美元，重心放在製造和組裝電信設備和電動車零組件。根據越南統計局數據，今年截至6月20日，越南吸引外資總額達134.3億美元（約等同於新台幣4050億元），比同期下降了4.3%。上半年全越南實際使用外資金額則為100.2億美元，外資絕大多數傾向於加工製造業，該產業的外資達81.8億美元，佔總投資額的81.6%。