腎結石化作滿天星斗，「新型軟式輸尿管鏡手術」無刀口擊碎取出

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相同的結石，卻有不同的治療方式陳柏諺醫師表示，臨床上不是所有的結石都需要手術。通常會依據結石的大小、位置以及症狀的嚴重程度來決定治療方式。結石小於0.5公分的情況下，多喝水可能就能將結石排出，但若結石導致輸尿管阻塞和腎臟水腫，可能會出現腰痛和血尿等症狀，仍然得積極治療。小於2公分的腎結石可以考慮體外震波碎石術或軟式輸尿管鏡進行治療。大於2公分的腎結石則是以經皮腎造廔取石手術為主，或階段性軟式輸尿管鏡碎石術達到完整的治療效果。
腎結石殺手直徑更小 新型軟式輸尿管內視鏡更細更深入陳柏諺醫師提到，目前最細的「新型軟式輸尿道內視鏡手術(Mini RIRS) 」是低侵入性、無刀口、高效能的手術方式，術後恢復快，且疼痛指數低。尤其是歷經手術及分散性的結石患者，通常位置較為複雜，而新型軟式輸尿管鏡直徑7.5Fr與一般軟鏡相比，大幅小於30%，可在較細的腎盞及漏斗之間穿梭，搭配高功能鈥雷射系統能將結石擊碎，再以取石網一一取出。
一般軟鏡 V.S 新型軟鏡 比較感染性大結石、糖尿病患者、年長女性等皆為術後泌尿道感染的危險因子，患者可考慮使用新型軟式輸尿管鏡來進行手術。除了可以降低術中腎內壓，減少術後感染風險，配合使用較細的輸尿管鏡保護鞘，也可以大幅減少輸尿管損傷的機會。
「醫生，我做完碎石手術，那石頭咧？」許多術後的患者都會想帶一盒「舍利子」回家。這其實是個手術細節問題。石頭究竟要用雷射打成沙讓它自然排出？還是碎塊狀慢慢夾出來？根據歐洲泌尿科醫學會指引，若可以，儘量以取出結石為主。當石頭質地偏軟，可以粉塵化（Dusting)為主；若質地中間偏硬，會比較希望能打成塊狀（Fragmentation)夾出，比較有效率而且不會有術後X光殘影及術後阻塞的問題。
預防結石 也要破除飲食迷信陳柏諺醫師提醒，為了預防腎結石及降低復發，每日建議補充2000至3000毫升水量，並在腸胃條件可負擔的狀況下增加檸檬酸的攝取 (ex.檸檬水，柑橘類水果)。另外，飲食中鈣、草酸，以及軟硬水質目前實證對降低結石無太大影響(菠菜+豆腐不能一起吃其實是謠言)，反倒是過量的動物性蛋白及鹽分，維生素C、D等，易導致結石產生，請讀者多加留意。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58393
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