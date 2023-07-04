艾怡良金曲出包！陳建瑋爆紅洗版 得主嘟嘟感嘆：沒人在乎誰獲獎
第34屆金曲獎上艾怡良發生頒錯獎的烏龍，事件發酵後，導致誤以為得獎的陳建瑋因展現大方氣度，一夕爆紅，而真正的得獎者嘟嘟（魯綱宇）和周已敦，得獎版面卻被淹沒，嘟嘟2日在臉書上抒發感想，坦言「沒幾個人在討論這首歌，沒幾個人在乎獲獎人是誰。」
記者薛羽彤/綜合報導
嘟嘟在臉書上發文表示，當晚公布得獎的情況混亂，他透露最可惜的就是，本來準備的一串感謝名單，伴隨著緊張的氣氛全都忘了講。嘟嘟坦言，典禮結束後，很多人告訴他們會得到很大新聞版面，他也認為如此，殊不知，回到家後看到這些聲音和反饋，各式各樣的新聞都圍繞著金曲烏龍、頒錯獎、建瑋哥高情商，「但，沒幾個人在討論這首歌，沒幾個人在乎獲獎人是誰。」
對於艾怡良頒錯獎引發的效應，嘟嘟表示藉此讓更多人認識到陳建瑋的善良，他覺得很棒，但為艾怡良的小失誤帶來攻擊和傷害，他自認沒有必要。不少網友認為真正的得獎者，成了這些新聞版面的犧牲品，嘟嘟說：「老實說我一點都不在意，因為那些聲音本就不屬於我」，相較於漫天的新聞版面，他更期望的是大家能關注到，這首獲獎的歌曲，〈Telephone〉一曲收錄在JADE樂團《Snow White》專輯中，是一首「叫大家放下手機」的警世歌曲。