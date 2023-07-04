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艾怡良金曲出包！陳建瑋爆紅洗版　得主嘟嘟感嘆：沒人在乎誰獲獎

▲嘟嘟（左）、周已敦獲得「最佳單曲製作人獎」，卻因艾怡良頒錯獎，導致沒人在乎真正得主與作品。（圖／NOWnews攝影中心）
▲嘟嘟（左）、周已敦獲得「最佳單曲製作人獎」，卻因艾怡良頒錯獎，導致沒人在乎真正得主與作品。（圖／NOWnews攝影中心）

記者薛羽彤/綜合報導

第34屆金曲獎上艾怡良發生頒錯獎的烏龍，事件發酵後，導致誤以為得獎的陳建瑋因展現大方氣度，一夕爆紅，而真正的得獎者嘟嘟（魯綱宇）和周已敦，得獎版面卻被淹沒，嘟嘟2日在臉書上抒發感想，坦言「沒幾個人在討論這首歌，沒幾個人在乎獲獎人是誰。」

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▲艾怡良在金曲獎頒獎大出包，把得獎名單看成主席的簽名，讓入圍者陳建瑋以為自己得獎，感言說一半才被告知頒錯，場面尷尬。（圖/台視提供）
▲艾怡良（右）在金曲獎頒獎大出包，把得獎名單看成主席的簽名，讓入圍者陳建瑋以為自己得獎，感言說一半才被告知頒錯，場面尷尬。（圖 / 台視提供）
嘟嘟在臉書上發文表示，當晚公布得獎的情況混亂，他透露最可惜的就是，本來準備的一串感謝名單，伴隨著緊張的氣氛全都忘了講。嘟嘟坦言，典禮結束後，很多人告訴他們會得到很大新聞版面，他也認為如此，殊不知，回到家後看到這些聲音和反饋，各式各樣的新聞都圍繞著金曲烏龍、頒錯獎、建瑋哥高情商，「但，沒幾個人在討論這首歌，沒幾個人在乎獲獎人是誰。」

▲最佳單曲製作人獎，由嘟嘟（右）和周已敦以〈Telephone〉拿下。（圖 / 台視提供）
▲最佳單曲製作人獎，由嘟嘟（右）和周已敦以〈Telephone〉拿下。（圖 / 台視提供）
對於艾怡良頒錯獎引發的效應，嘟嘟表示藉此讓更多人認識到陳建瑋的善良，他覺得很棒，但為艾怡良的小失誤帶來攻擊和傷害，他自認沒有必要。不少網友認為真正的得獎者，成了這些新聞版面的犧牲品，嘟嘟說：「老實說我一點都不在意，因為那些聲音本就不屬於我」，相較於漫天的新聞版面，他更期望的是大家能關注到，這首獲獎的歌曲，〈Telephone〉一曲收錄在JADE樂團《Snow White》專輯中，是一首「叫大家放下手機」的警世歌曲。


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