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比預期更糟！中國房市進入棘手階段　萬科董座坦言「面臨壓力」

▲中國6月房屋銷售大幅下滑，結束了連續四個月的反彈，顯示出中國房地產市場尚未穩定。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國6月房屋銷售大幅下滑，結束了連續四個月的反彈，顯示出中國房地產市場尚未穩定。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國房市危機再升級，6月房屋銷售大幅下滑，結束了連續四個月的反彈，顯示出中國房地產市場尚未穩定。中國銷量第二大的房企萬科集團董事長郁亮改變3月份的中性評估，轉而認為房地產行業確實「短期內確實面臨壓力」，且「實際情況比預期的要糟糕一些」。

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根據《彭博社》報導，中國萬科集團6月30日召開2022年度股東大會，郁亮在會上收回了3月時對中國房市的中性評估，認為市場實際情況比當時預期還要差，從目前來看信心還需要進一步重建，「目前市場短期確實有壓力」，合理的需求沒得到釋放，成交也沒有達到合理水平。

郁亮在3月時對中國房地產復甦短暫的擔憂不予理睬，駁斥中國房市復甦可能是暫時現象的疑慮。

郁亮的言論變化凸顯了中國房企對於房地產業的擔憂，儘管房價下跌在某種程度上受到試圖抑制投機買房的決策人士歡迎，但在中國總體經濟失去動力之際，經濟衰退幅度超出預期的風險正在增加。

▲中國萬科集團董事長郁亮指出中國房市「短期內確實面臨壓力」，且「實際情況比預期的要糟糕一些」。（圖／翻攝自鳳凰週刊）
▲中國萬科集團董事長郁亮指出中國房市「短期內確實面臨壓力」，且「實際情況比預期的要糟糕一些」。（圖／翻攝自鳳凰週刊）
中國房產信息集團（CRIC）最新公布的數據顯示，中國百大房企6月新屋銷售額為5267.4億元人民幣（約台幣2.3兆元），較去年同期下降28.1％，結束了4個月的反彈。儘管比起5月份仍微幅上漲，但仍讓業界擔憂。

從企業表現來看，2023年6月僅不到3成的百強房企單月業績同比增長，有近6成百大房企的6月業績跌幅大於30％，其中27家房業績降幅大於50％。

房市搖搖欲墜對於經濟構成風險，而經濟已經因消費支出疲軟而承受壓力。住宅市場在經歷約18個月的歷史性低迷後，銷售和價格出現短暫反彈，隨後出現疲軟跡象。

龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）房地產分析師姚麗薔（Rosealea Yao）表示，「從每日銷售數據來看，我並不認為市場已經觸底，在我看來，現在的情況非常危險。」

先前《華爾街日報》曾報導指出中國房市近入棘手新階段，中國購房需求已減弱，再加上不少民眾因財務壓力而賣房，令二手房掛牌增加，導致房價下跌，房市再度冷卻。

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