比預期更糟！中國房市進入棘手階段　萬科董座坦言「面臨壓力」

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郁亮在3月時對中國房地產復甦短暫的擔憂不予理睬，駁斥中國房市復甦可能是暫時現象的疑慮。
郁亮的言論變化凸顯了中國房企對於房地產業的擔憂，儘管房價下跌在某種程度上受到試圖抑制投機買房的決策人士歡迎，但在中國總體經濟失去動力之際，經濟衰退幅度超出預期的風險正在增加。
中國房產信息集團（CRIC）最新公布的數據顯示，中國百大房企6月新屋銷售額為5267.4億元人民幣（約台幣2.3兆元），較去年同期下降28.1％，結束了4個月的反彈。儘管比起5月份仍微幅上漲，但仍讓業界擔憂。
從企業表現來看，2023年6月僅不到3成的百強房企單月業績同比增長，有近6成百大房企的6月業績跌幅大於30％，其中27家房業績降幅大於50％。
房市搖搖欲墜對於經濟構成風險，而經濟已經因消費支出疲軟而承受壓力。住宅市場在經歷約18個月的歷史性低迷後，銷售和價格出現短暫反彈，隨後出現疲軟跡象。
龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）房地產分析師姚麗薔（Rosealea Yao）表示，「從每日銷售數據來看，我並不認為市場已經觸底，在我看來，現在的情況非常危險。」
先前《華爾街日報》曾報導指出中國房市近入棘手新階段，中國購房需求已減弱，再加上不少民眾因財務壓力而賣房，令二手房掛牌增加，導致房價下跌，房市再度冷卻。