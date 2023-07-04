《讓我看見你是誰》譜寫台越戀歌 辦世界首映、新演員齊聚
第25屆台北電影節在3日舉辦神秘場《讓我看見你是誰》第1至2集世界首映，監製陳劭怡、演員雷嘉汭、鄭宇恩、詹懷雲、黃信赫、金東昱、黑嘉嘉及主題曲演唱者桃子A1J齊聚中山堂與影迷一同觀影，全劇主打青春校園戀愛佐以新住民二代議題，監製陳劭怡表示：「電影講青春成長認同，也提到新移民二代，作品想反映時代氛圍，疫情過後也希望帶給大家開心的東西，然後觸及年齡層更低一點。」
國際中心賴正琳／綜合報導
《讓我看見你是誰》以超越傳統青春校園劇為亮點，並起用大批年輕新演員，劇中五人組除了已有演戲經驗的雷嘉汭、詹懷雲、黃信赫，還有透過海選脫穎而出的台韓混血金東昱，以及模特兒出身的鄭宇恩。雷嘉汭飾演新移民二代，和鄭宇恩是無話不談的閨蜜，個性一動一靜，在面對親情、愛情、多元文化的碰撞中一起成長。兩人戲外也成為無話不談的朋友，雷嘉汭笑說：「我們都喜歡地瓜球，雖然她年紀比我大，但意外很合拍。」鄭宇恩也加碼表示，兩人會到夜市一起找好吃地瓜球，私下也常吃火鍋，靠著吃飯交朋友。2022北影非常新人雷嘉汭今年帶兩部新作回娘家，在《八尺門的辯護人》飾演個性壓抑的印尼看護，本劇則化身青春無敵的台越混血高中生，她打趣：「我現在是東南亞專用戶了！不過這次不用講越南話，只有學早安和謝謝幾句簡單的。」她劇中勇敢追愛，和飾演帥氣校草的黃信赫有甜蜜互動，雷嘉汭回憶有場黃信赫溜進房間要親親抱抱，卻被家人發現的戲，黃信赫走戲時太認真，直接往她撲上來，讓她當場嚇到倒退嚕，詹懷雲全程目睹，在一旁笑翻說：「我們不是青春校園喜劇嗎？」
黃信赫第一幕登場就帥度爆表，被問到學生時期是否也風靡校園？他透露：「其實我高中長蠻醜的，個性也比較像劇中的詹懷雲，叛逆然後一直睡覺，不過我從小就會幻想自己是男神，所以表演的時候，就把內心展現出來，不會太難。」他和金東昱、詹懷雲同樣因戲成好友，三個男生有次視訊群組通話，從凌晨兩點聊到早上七點，「我們聊表演、交流心得，詹懷雲是表演經歷相對豐富的前輩，告訴我們很多表演細節，很感謝他。」
近年跨足影劇圈的圍棋女神黑嘉嘉，在劇中飾演高中老師，特別的是，因應金東昱劇中幻想，黑嘉嘉會突然以魔法師造型出現，她之前曾為遊戲廣告Cosplay，雖不是初體驗，但造型十分特別，讓她覺得新鮮，笑說：「我完全是為了滿足高中男生幻想！」雷嘉汭則在一旁爆料：「她來拍的那天，我和宇恩都被當成男生，全部的人對嘉嘉老師輕聲細語，視她為女神。」金東昱和黃信赫今天也把握機會現場告白：「我們很想學圍棋。」笑翻全場。
《讓我看見你是誰》從選角、劇情編排，甚至主題曲都融入多元文化，台越混血新生代嘻哈新星桃子A1J包辦片頭曲、片尾曲、插曲的詞曲創作，展現音樂創作才華，在片頭曲〈不用去猜〉歌詞中不僅有中文、英文，甚至加入越南文，桃子A1J表示：「我第一次寫高中生的主題曲，導演希望歌詞不要太成人，然後也不能加太多越南文，要嚷嚷上口，比例調配蠻挑戰。」《讓我看見你是誰》今晚在中山堂首映，預計下半年播出。