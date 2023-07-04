最新民調曝賴34％、柯25%、侯17%　郭台銘若參選支持度追上侯

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彭俊豪分析，依政黨傾向來看，約18.9%的國民黨支持者支持柯文哲，支持侯友宜的國民黨支持者只剩56.4%，泛藍民眾中有2成支持柯文哲。依縣市別分析，賴清德與柯文哲在台北市支持度不相上下，柯文哲擔任台北市長的執政經驗並沒有獲得台北市民較高的支持，賴清德在六都除台中市外，都領先侯友宜及柯文哲，柯文哲在宜蘭縣及新竹縣獲得近5成民眾支持，而侯友宜則在六都都墊底。
此外若民調納入郭台銘，結果呈現出賴清德獲得31%的支持度，依序為柯文哲19%、侯友宜及郭台銘皆為15%、無法選出任一候選人20%；經交叉分析比對發現，在4人競爭的情況下，年輕人支持度依序為柯文哲、郭台銘、賴清德、侯友宜，其中在20至39歲的年齡層中，柯文哲的支持度依然最高；在20至24歲、30至49歲及60至64歲的民眾中，侯友宜皆被郭台銘超車，侯友宜的支持度為第4名敬陪末座，顯見在年輕民眾中，郭台銘比侯友宜更有吸引力。
彭俊豪發現，依政黨傾向分析，國民黨支持者中支持侯友宜的只剩48%，國民黨支持者中有28.2%支持郭台銘、有10.4%支持柯文哲；此外，民眾黨支持者中也有20%支持郭台銘。賴清德在六都中全面領先，郭台銘則在台中市拿到22.1%的支持度、位居第二名更勝柯文哲的19.4%；而侯友宜在桃園市、台中市、南投縣、嘉義縣、基隆市等大多數為國民黨執政的縣市卻得到最後一名、敬陪末座。
本次調查由正常國家文化基金會政策中心負責問卷設計，委託大地民意研究股份有限公司進行抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年6月30日到7月2日3天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1075人；抽樣誤差在95信心水準下約正負2.99個百分點。