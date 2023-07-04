爆料資金、半導體技術奉送立陶宛　王鴻薇指控蔡英文下令

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王鴻薇說，2021年10月我國與立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，原來分別由我國與立陶宛政府，共同投資一間立陶宛國內的私人企業，協助發展半導體產業，但是後來演變成我國單方面出資，雙方合作預算650萬歐元（約2.1億台幣），沒想到立陶宛獅子大開口，將合作金額倍增，要求我方支付1400萬歐元（約4.7億台幣）。
不僅如此，王鴻薇提到，2022年9月30日雙方會議中，立陶宛外交官，還撂下狠話，說如果不同意，就要回報立陶宛外交部長「稱立方助台之心，高於台方助立之心」，且隨即離席會議，態度極度囂張跋扈。
王鴻薇補充說明，這樣的抬價根本沒有道理，除一開始雙方就約訂總價650萬，已經是由我國政府全額支付以外，立陶宛所要求的1400萬歐元中，有620萬竟然是要拿來跟我國工研院購買技術轉移，如此一來，等於我國工研院技術完全無償送給了立陶宛。
可議的是，明明是立陶宛和台灣的合作，但實際卻是我國把錢和技術都給主業是車輛跟踪器的私人公司做半導體，我國代表處也堅決向政府表示萬不可行，不能幫私人公司買技術，且有違國際慣例。
最後，王鴻薇痛批，沒想到消息傳回國內，國安會秘書長顧立雄卻召開會議，帶著蔡英文的指示，指示案件應該政治處理，還要外交部、經濟部、國發會「幫忙」，最後根據外交部提供資料，我政府補助1000萬歐元，而且第一年663萬歐元已撥付工研院，他質疑「這不是喪權辱國，什麼是喪權辱國？」，請問蔡英文還要付這筆尾款？蔡政府外交策略，去年就開始向立陶宛靠攏，不但設立立陶宛代表處，也成立各類基金、以及交涉合作案，表面風光卻都是延續凱子外交。