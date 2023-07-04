失智照護問題多！老是忘了吃過飯怎麼辦？少量多餐控熱量，增加「吃飯」的參與感

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失智照護責任編輯：賴以玲
那些被忽略的失智症患者心理需求及感受
作者：陳乃菁
出版社：寶瓶文化
那些被忽略的失智症患者心理需求及感受
作者：陳乃菁
出版社：寶瓶文化
推薦原因：失智症照顧者的常見崩潰情境包括：好說歹說就是不洗澡、總是忘記吃過飯、懷疑幫傭偷東西、無故動怒出現暴力行為……老年醫學專家陳乃菁醫師提醒，最好的失智照護，是先好好理解他。因為即使失智，也怕丟臉，有自尊，與被愛的渴望。
來記憶門診找我的患者與家屬形形色色，只要和失智症相關，大家提問的相同問題不少，可是也正因為和失智症相關，因此需要就每個人、每個家庭的個別性和特殊性來考量，不時會引發我的不同思維，給出不同答案。
最近就有這樣的例子。患者是年紀尚輕的黃小姐，因為車禍受傷導致記憶力受損，在哥哥的帶領下，這幾年持續來到我的門診領藥和追蹤，算起來彼此都熟識了。前幾天又是回診日，黃先生一進診間就愁眉苦臉：
「陳醫師，近來我妹妹即使洗過澡了，但只要過一兩個小時，就會說今天還沒有洗澡，有時候我被吵得受不了，只好讓她再洗一次。
「更麻煩的是『吃飯』這件事。我都讓她吃過飯了，但飯後連三十分鐘都還沒過去，她就會吵還沒有吃飯，忘了剛剛才吃過。總不能我老是在備餐、讓她一天到晚吃吧？我要怎麼辦才好呢？」
「忘了已經吃過飯」這道題，已經算是腦部患者給醫師的必考題之一了。患者的記憶力受損，所以很容易就忘東忘西，對已做過的事情沒有印象，要求再來一次。家屬難免心浮氣躁，「忘了已經吃過飯、要再吃一頓」，就是最易讓照顧者抓狂的問題之一。
少量多餐控制熱量，患者想多吃幾次也無妨
面對這樣的問題，要怎麼處理比較好呢？基本原則都是一樣的。首先就是不要否定患者的感覺，再怎麼累，都要努力把快要衝出口的那句「你剛剛才吃／做過」這句話吞回去。
畢竟對患者來說，他的感覺很真實，即使肚子鼓脹，他的感覺就是「沒吃到」，此時若聽到家屬反駁的話，很容易就覺得自己的身心都被折磨了。所以照顧者要讓自己和患者站在同一陣線，嘗試著說：「好的，我知道了，我等等幫你準備午餐／晚餐過來。」至於要不要準備、怎麼準備，很多時候拖延一下、轉移一下患者的注意力，有可能患者就忘了想吃飯這件事。
若患者還是持續想吃，所有照護手冊上教導的方法當然可以拿出來用，例如將一整餐的分量事先分割成兩三份，每次患者要求吃飯，照顧者就拿一份出來，以少量多餐的方式來處理，讓患者攝取的熱量維持在合理的範圍內。另一個維持熱量的方式是從食材下手，若知道患者會頻頻要求進食，那就拿低脂、低熱量的食材來替代，例如用蒟蒻麵來替代傳統麵條、用仙貝或高纖蘇打餅來取代果醬夾心餅乾等等。
但，光是這樣做就一定有效嗎？
隨著看診經驗的增加，我愈來愈領悟到我們所做的一切都是要「服務病人」，簡單地說，就是要「以患者為中心」，這樣想來，前面所說的方式當然沒有不對，可是這個過程中似乎是以家屬為主、讓家屬來引導改變，那麼患者的角色呢？難道患者只能是被動地接受照顧嗎？這樣真的好嗎？於是我回頭問問黃先生：「你可以說說是怎麼幫你妹妹準備三餐，你們又是怎麼吃飯的嗎？」黃先生先是一愣，似乎沒想到會被問起這樣的問題。
我向他解釋，有些人吃起飯來狼吞虎嚥速度非常快，掃光一頓飯可能連十五分鐘都不需要，如果時間這麼短，當然就很容易忘記自己吃過了沒。
用餐這件事，其實是有「過程」的。平日裡，黃先生就和一般家屬一樣，用心為妹妹把食物烹煮好後端上桌，然後叫黃小姐來吃飯，因此黃小姐的用餐過程很短，除了吞嚥的速度快之外，更因為對她來說，「吃飯」這件事是從拿起筷子開始，很快吃完後，她也不負責洗碗，所以當她放下筷子，吃飯這件事情就結束了。在這個過程中，患者是被人「服侍」的，她只負責「吃飯」這個步驟，時間短、步驟單純，若是用餐過程中還是自己一個人獨食，那就難怪她很難記得「啊，我剛才吃飯了」這件事了。
增加「吃飯」的參與感，留下印象深刻的過程
那麼，我們能不能改變一下這個過程呢？我這樣告訴黃先生：
「或許你可以邀請她陪你去買菜，回家後再一起進廚房洗菜、煮菜，分工合作端上桌或擺餐具，接著大家一起吃飯，邊吃邊談談日常生活。吃完後不可以筷子一丟就走，要等大家都吃完、一起收拾善後，有時晚餐結束還可以配合垃圾車到來的時間，讓她一起出門丟垃圾、順便散散步。這樣的安排對患者的延緩退化有幫助，更能讓你嘗試看看，能不能減少妹妹說『沒吃過飯』的頻率。
「假如不自己煮，改買便當，這個方法還是可行的。例如，先討論一下要買哪一家便當，決定好後一起出門，兩個人一路聊著要點什麼菜色來吃，藉由討論來加深印象。買好便當，當場坐下來吃或者帶回家吃都可以，總之就是吃慢一點，狼吞虎嚥本來就對健康不好。你和妹妹吃飯後一起回家的路上，還可以再問問剛才吃得如何、下次要換哪一家之類的。」
說到這裡，黃先生應該是聽懂我的意思了，關鍵就是想方設法讓患者感覺到「過程」，所以事情不是「做完」就好了，而是要讓患者真實體會到「做過了」。就照顧的角度來說，很多時候「過程」比「結果」更重要呢。
黃小姐還年輕，但這樣的照顧原理依然可以沿用在以年長者為主的失智症患者身上。對許多老人家來說，吃飯量少、選擇性不多，若又加上子女工作忙碌，許多時候是買了便當來探望，但飯菜往桌上一擺就繼續忙碌，讓老人家獨坐桌角進食。這個用餐過程對他來說，就不會是一件快樂到足以記憶的事情，難免會忘記自己已經吃過了。
因此，面對患者「忘了吃過飯」這樣的老問題，讓我們嘗試換個角度來面對，捨棄掉「求快」的想法，讓照顧一事真正回歸到「生活照顧」，有時候緩下來過日子，才能讓患者和照顧者同時受惠。
乃菁醫師與你一起探索生活日常不放空、不健忘的方法
我最常舉容易被遺忘的事情為例。像是吞藥，連我們這些成熟的成年人，有時候都會恍惚著想：「我到底吃過藥了沒？」尤其當我們正忙碌時，吃藥這件事情會被用「順手一做」的方式完成，導致我們也常常需要思考：「我今天綜合維他命吃了嗎？」
這是我們的心情，也是爸媽想不起有沒有吃藥的心情。那麼，我們要怎樣做才能提供幫助呢？
1. 吃藥時，跟吃飯做一個連結，一定要吃飯前（後）吃藥 。
2. 吃藥時，一定要唱一首歌才能吃藥。創造出複雜連結的事情，讓這件事不再被輕飄飄帶過。
身為主管時期的我，同事會在事情完成後，跟我一邊走路一邊報告進展。有時候，我一坐下，想著剛剛說的話，還真是一點也想不起來剛剛同事說了什麼，只有隱隱約約的印象，自己想起來也是有點擔心。後來跟同事討論重要的事情，我會正式地坐下來，好好地從前言開始進行，過程中互動，最後再做一個結語，也不失為減少忘記的一種方式。
有時日子過太好，或是太放空，也很容易忘記事情。所以，為了減少生活中的遺忘狀況，我們跟長輩間的互動，也必須加上多元的元素，比如肢體語言、講笑話，或是把時間拉長，創造雙方強化記憶的連結，甚至加上唱歌跳舞，也許都是很好的策略喔。
編輯／賴以玲 圖／楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 失智照護問題多！老是忘了吃過飯怎麼辦？少量多餐控熱量，增加「吃飯」的參與感