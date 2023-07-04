新光金變天後！金管會約談緊盯增資 黃天牧：相信新壽會努力達到
新光金控經營權變天後，金控旗下壽險、銀行高層人事大變動，金管會更約見新就任的新光人壽董事長魏寶生及副董事長洪士琪，據傳就是提醒高層首要任務就是「增資」，甚至年底增資金額上看130億元。對此，金管會主委黃天牧今（4）日表示，資本適足率（RBC）是一個重要指標，相信新壽會努力達到。
記者顏真真／台北報導
雖然金管會日前宣布今年上半年壽險業資本適足率計算標準，利率風險加壓將再往後延一年，但傳出即便如此，還是無法讓新壽RBC達到200%的法定標準，也因此，原本新壽向金管會承諾的財務改善規劃是增資70億元，若要讓RBC今年底達標，增資金額上看130億元。
金管會保險局長施瓊華昨日也親自約見新壽新就任董事長魏寶生及副董事長洪士琪出任，再次提醒高層年底前需完成增資讓RBC達200%。據悉，會中魏寶生也表示已了解新壽財業務狀況及RBC的問題，也理解增資的急迫性與必要性。
對於金管會約見新壽高層，金管會主委黃天牧今日出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」受訪時也證實，昨日由保險局長施瓊華在傍晚親自約談，並廣泛交換意見，只是相關細節還未向他報告。
至於新壽增資金額是否提高至130億元？會中有無給予什麼承諾？黃天牧回應，RBC是一個重要指標，他相信新壽會努力達到。