孫藝真神隱14個月終於現身！悄把長髮剪掉 41歲媽媽身材大方現形
南韓女神孫藝真自去年4月28日跟老公玄彬赴美國度蜜月返韓後，就從未在媒體前亮相過，她休息1年2個多月，於今（4）日正式復工，將赴巴黎參加時裝秀，孫藝真在台灣時間早上7點多現身仁川機場，站定位大方給記者拍攝，根據報導顯示至少有20家媒體到場搶拍，孫藝真產後剪了俐落短髮，身材完全沒走樣，仍然是大家的韓劇女神。
記者陳雅蘭/綜合報導
孫藝真去年3月結束《三十九》電視劇拍攝後，同年月底就專心投入跟玄彬的婚禮、4月2人赴美國度蜜月、6月宣布做人成功、11月兩人正式升格父母，孫藝真這段時間僅有4月底度蜜月入境韓國時有給媒體拍攝，其餘都是被路人直擊偷拍，產後從未正式亮相於記者前。
今孫藝真受精品Valentino邀約，早上赴巴黎參加時裝秀，一早7點多她穿著白色西裝外套，搭配黑色短褲以及鑲鑽高跟鞋現身仁川機場，即使是一大早，孫藝真臉上毫無一絲倦容，親切揮手跟在場記者致意，她到辦理登機一路上有說有笑，記者更以「早晨天使」為新聞標題驗證孫藝真的美貌。
孫藝真今年4月曾被網友直擊，帶著兒子陪老公玄彬赴日本工作，當時的孫藝真還留有長髮，但今天亮相時，她已把頭髮剪至肩膀，搭配精品套服展現幹練女人味，整體模樣完全看不出她已是1個孩子的媽，41歲保養得宜。