科索沃北部選舉爭議未解　柯林頓籲停止愚蠢行為

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5月下旬，科索沃當局扶植阿爾巴尼亞裔候選人，塞族人杯葛投票，結果在投票率只有3.5%的狀況下，阿爾巴尼亞裔候選人當選市長就職，於是引發北部4城鎮塞族暴力抗議。
北大西洋公約織（NATO）負責保衛科索沃北部的3個市政廳，在與塞族衝突中，約有30名維和士兵受了傷，另有52名抗議者也掛彩。
路透社報導，柯林頓在阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）舉行的儀式上，接受阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）頒授的勳章。他說：「對於目前佔多數的阿爾巴尼亞人來說，趁這個時刻來表達自己的觀點是很容易的，但我們真正需要做的是，停止這種愚蠢行為。」
1998年至1999年塞爾維亞鎮壓科索沃阿爾巴尼亞游擊隊，北約介入以阻止塞爾維亞軍隊殺害科索沃平民；柯林頓對北約介入是最直言不諱的支持者。
當年北約對塞爾維亞軍隊發動78天的轟炸後，戰爭終在1999年6月結束。柯林頓因致力結束科索沃戰爭而受到讚譽。
如今科索沃的主要盟友美國和歐盟（EU），都指責科索沃總理庫提（Albin Kurti）不顧當地塞族人的反對，在4名市長的辦公室部署警力，從而引發了北部的緊張局勢。
歐盟已經對科索沃實施制裁，包括停止大部分經濟援助，並揚言如果庫提不讓步，將採取更多措施。 （譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120704