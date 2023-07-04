專門打共機！國軍刺針飛彈系列全購齊　7秒內追瞄發射擊落敵機

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陸軍砲兵訓練部防空組主任教官陳郁文中校表示，雙聯裝刺針飛彈系統、復仇者飛彈系統最大差異是載具與飛彈的掛載數量不同。復仇者飛彈系統飛彈塔是安裝在悍馬車上，機動性比雙聯裝好，但是雙聯裝刺針飛彈系統較小，隱蔽性較車載好，雙聯裝刺針飛彈系統是掛載2枚、復仇者則是8枚。靶彈發射後，射手要在7至12秒完成飛彈追瞄、發射的動作。
參與本次實彈射擊訓練的陸軍東引地區指揮部防空連中士潘祈翰表示，雖然按照規定是7到12秒之間發射，但是為了避免追蹤目標的熱源被其他熱源帶走，會在7秒內完成追瞄動作。
FIM-92型刺針（Stinger）防空飛彈除了輕便、人員易於攜行的優點之外，更具備射後不理特性。刺針飛彈射程4000公尺、射高3800公尺、最大速度2.2馬赫。
除陸軍與陸戰隊使用復仇者防空飛彈系統與雙聯裝刺針飛彈系統外，陸軍採購之AH-64E阿帕契攻擊直升機也可掛載雙聯裝刺針空對空飛彈，能夠讓阿帕契直升機在執行對地攻擊任務之餘，也具備空戰能力。與陸航另一款攻擊直升機AH-1W搭載的響尾蛇飛彈相較，刺針飛彈體積較小、重量較輕，不會占用機翼下的掛載點。
媒體報導，首批國軍採購的單兵肩射型飛彈於今年5月已交付，國防部發言人孫立方表示，有關軍售細部項目，基於台美之間默契國防部不便說明。